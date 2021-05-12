Zagueiro brasileiro destaque em Singapura comenta sobre carreira internacional

Crédito: LC Sailors / Divulgação

O defensor Jorge Fellipe, que defende o Lion City Sailors na Cingapura, tem se destacado no futebol asiático. O atleta chegou à equipe atual no início deste ano e disputa a S-League. Apesar de viver hoje em um país totalmente diferente do Brasil, sua adaptação no exterior começou há três anos.

Veja a tabela do Inglês- Minha primeira experiência fora do país foi em 2018, quando fui a Portugal para defender o CD Aves. A experiência na I liga de Portugal, uma competição de alto nível e que faz parte das melhores ligas do mundo, agregou valor à minha vida profissional. Jogar uma competição desta importância fez consolidar o meu nome no mercado internacional e, a partir dali, explorar mercados distintos - disse Jorge Fellipe.

- Começar por Portugal me permitiu uma adaptação mais rápida e fácil por ser um país de idioma e culinária similar. A dificuldade se apresentou ao perceber que o futebol é jogado de forma diferente e com isso foi necessário um tempo para absorver as ideias e metodologias de trabalho, como intensidade, dinâmica de treinos e jogos e disciplina tátic - declarou o atleta.

Antes de embarcar em Singapura, Jorge Fellipe já teve o passaporte carimbado em outras partes do mundo, como Arábia Saudita, defendendo o Damac e Al-Ta'ee, em 2019 e 2020, respectivamente.

- Acredito que ter essa bagagem de clubes internacionais seja muito importante na vida de um atleta. Pelo menos na minha, foi de extrema importância. Cada país tem uma maneira diferente de lidar com o futebol, de competir, e a gente vai amadurecendo com essas novas experiências que, no futuro, com toda certeza vão ser essenciais se precisarmos enfrentar um novo desafio, ou até mesmo tornar algum trabalho mais fácil por já ter vivido o mais difícil - concluiu o atleta.