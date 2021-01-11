Zagueiro brasileiro comemora sequência e projeta semana decisiva na Fiorentina

Crédito: Divulgação/Fiorentina

Contratado pela Fiorentina no início de 2020, o zagueiro Igor Júlio vem recebendo uma sequência inédita na equipe titular do time de Firenze. O brasileiro, que caiu nas graças do técnico Cesare Prandelli, foi titular nos cinco jogos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota na Série A italiana.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Italiano clicando aqui

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Motivado com as chances que vem recebendo, Igor se prepara agora para uma semana decisiva pela equipe. Nesta quarta, a Fiorentina enfrenta a Inter de Milão pela Coppa Itália. Já no domingo, duelo com o Napoli, pela Série A.

- Uma semana difícil, na qual iremos jogar com duas das melhores equipes da Itália, mas acho que depois do jogo que fizemos contra a Juventus, vimos e mostramos que temos qualidade e capacidade de jogar contra qualquer equipe de igual pra igual. Sabemos que será tão difícil quanto, mas já provamos que podemos jogar em alto nível e fazer frente aos grandes - disse Igor, que completou:

- Muito feliz e grato por estar recebendo uma oportunidade dessas, uma sequência de jogos positiva. É o que eu buscava aqui desde que cheguei na Fiorentina e graças a Deus e à confiança do treinador, está acontecendo agora. Feliz e muito disposto a seguir evoluindo, melhorando e jogando cada vez mais.Igor usou o exemplo da partida contra a Juventus, no último dia 22 de dezembro. Na ocasião, a Fiorentina venceu a maior equipe da Itália por 3 a 0. Segundo o defensor brasileiro, a vitória mostra que a Viola pode enfrentar qualquer adversário de igual para igual.

- Todo campeonato que disputamos é importante pra gente. Sempre pensando em título, mas se não vier, pensar sempre em chegar o mais longe possível na Coppa Itália. Todos campeonatos entramos pra ganhar, para ser lembrados por vitórias, títulos… Queremos muito vencer essa competição e temos uma pedreira pela frente pra isso. Vamos pra cima e tentar esse resultado tão importante - concluiu.