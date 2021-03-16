Zagueiro brasileiro comemora rápida adaptação no futebol português e projeta crescimento na Liga NOS

Crédito: Divulgação / Farense

Após conquistar o acesso à elite do futebol português, o Farense reforçou seu elenco para a atual temporada com o objetivo de se manter na Liga NOS. Uma das novidades foi o brasileiro Eduardo Mancha, que chegou com boas atuações e se tornou titular absoluto na linha defensiva da equipe.

Veja a tabela do PortuguêsEm 14 partidas disputadas, Mancha foi titular em 13 oportunidades, marcando dois gols, sendo um deles em sua estreia, contra o Famalicão. Ele revela que já acompanhava a liga antes mesmo de se transferir ao Farense e quer seguir melhorando seu desempenho em campo.

- Minha adaptação foi boa e rápida. Já assistia alguns jogos do campeonato português e depois que soube que viria para cá, comecei a ver mais porque sabia que tinha que me adaptar mais rápido, então hoje me sinto bem adaptado e espero continuar crescendo cada vez mais. - comentou.

Com passagens pelo Birkirkara e Machine Sazi, de Malta e Irã, respectivamente, Mancha afirma que as experiências anteriores ajudaram em sua adaptação no futebol português, o qual considera com estilo de jogo mais rápido e intenso.