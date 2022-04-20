Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zagueiro brasileiro comemora marca de 50 jogos por clube comprado por Marcelo, em Portugal
futebol

Zagueiro brasileiro comemora marca de 50 jogos por clube comprado por Marcelo, em Portugal

Pedro Barcelos, de 26 anos, é capitão do Mafra, que disputa a segunda divisão nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 22:50

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 22:50

Na região metropolitana de Lisboa, em Portugal, fica localizada a pequena cidade de Mafra, de 86 mil habitantes. Apesar do tamanho, a charmosa vila portuguesa é polo turístico e é também casa de um dos times mais promissores do futebol português: o Mafra, comprado em 2021 pelo lateral brasileiro Marcelo, do Real Madrid.No elenco do clube, estão integrados 14 estrangeiros, sendo a maior parte deles brasileiros. Esse grupo tupiniquim é liderado pelo zagueiro e capitão Pedro Barcelos, natural de Galileia, no interior de Minas Gerais. No último sábado, Barcelos, que chegou ao clube no começo da temporada passada, celebrou a marca de 50 jogos com a camisa do Mafra.
- Graças a Deus, consegui atingir esse número em um tempo tão curto. Esperava que só aconteceria no último jogo da temporada, mas acabou que veio antes. Tenho muito orgulho disso. Ser capitão é uma responsabilidade enorme, mas é uma que todo jogador gosta de ter. Fico muito feliz por ter a confiança da comissão, do nosso grupo e de todo o staff do Mafra - declarou.
O projeto do Mafra passou por um grande desenvolvimento na segunda metade da década. Em 2015, a pequena agremiação conseguiu pela primeira vez o acesso da 3ª para a 2ª divisão nacional, no dia do aniversário de 50 anos.
Desde então, o time chegou a ser rebaixado mais uma vez, mas reassumiu a posição na segunda divisão em 2018 e, desde então, tem como objetivo se firmar na mesma. Na atual temporada, o Mafra ocupa o 10º lugar e não tem chances de ser rebaixado. Na Taça de Portugal, principal copa do país, o clube alcançou a inédita classificação às semifinais do torneio.
- Nosso primeiro objetivo era ter a manutenção garantida o quanto antes, e com esse grupo sabíamos que isso iria vir naturalmente. Tivemos grandes exibições, grandes momentos, e principalmente vitórias contra clubes de altíssima qualidade, e isso nos trouxe uma confiança maior. É muito bom ter vários brasileiros na equipe. O brasileiro contagia o ambiente. Acho que conseguimos manter uma mistura de culturas, onde todos se dão muito bem - explicou Pedro Barcelos.
O Mafra volta a campo nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). O time enfrenta o Tondela, da primeira divisão nacional, pela Taça Portugal. A equipe vai tentar reverter a vantagem obtida pelo adversário no jogo de ida, quando sofreu uma derrota por 3 a 0.
Crédito: PedroBarceloslideraalegiãobrasileiradoelencodoMafra,dePortugal(Foto:Divulgação/Mafra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados