Zagueiro brasileiro com mais gols na Europa celebra grande fase e quer seguir balançando as redes

Crédito: Divulgação / Estoril

Sabe quem é o zagueiro brasileiro com mais gols na Europa nessa temporada? Se você chutou Thiago Silva, Marquinhos ou David Luiz, saiba que está errado. O dono da artilharia entre os xerifes é Hugo Gomes, que tem 26 anos e é jogador do Estoril Praia, que atualmente disputa a LigaPro.

Veja a tabela do PortuguêsO zagueiro do Estoril já balançou as redes em cinco oportunidades nesta temporada, sendo três gols pela LigaPro e dois pela Taça de Portugal. No início da competição, em setembro de 2020, Hugo traçou uma meta para ser batida até o fim da temporada, porém com o bom desempenho apresentado, o atleta já concluiu a meta, mas não quer parar por aí.

- A meta que tracei no início da temporada era de marcar quatro gols até o fim do ano. Passaram-se 24 jogos e eu já balancei as redes cinco vezes, é um ótimo momento na minha carreira. Até refiz a meta (risos), quero ter pelo menos 8 gols quando a temporada acabar - disse o zagueiro.

A equipe do Estoril está na 3ª colocação da LigaPro, possui o segundo melhor ataque da competição, é o segundo time que menos perdeu e também o segundo que mais venceu, além disso, possui a defesa menos vazada do torneio. Os Canarinhos estão mantendo ótimas performances em todas as frentes.