Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zagueiro brasileiro com mais gols na Europa celebra grande fase e quer seguir balançando as redes
futebol

Zagueiro brasileiro com mais gols na Europa celebra grande fase e quer seguir balançando as redes

Hugo Gomes, que atualmente está no Estoril Praia, de Portugal, já anotou cinco gols nesta temporada
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 16:20

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 16:20

Crédito: Divulgação / Estoril
Sabe quem é o zagueiro brasileiro com mais gols na Europa nessa temporada? Se você chutou Thiago Silva, Marquinhos ou David Luiz, saiba que está errado. O dono da artilharia entre os xerifes é Hugo Gomes, que tem 26 anos e é jogador do Estoril Praia, que atualmente disputa a LigaPro.
Veja a tabela do PortuguêsO zagueiro do Estoril já balançou as redes em cinco oportunidades nesta temporada, sendo três gols pela LigaPro e dois pela Taça de Portugal. No início da competição, em setembro de 2020, Hugo traçou uma meta para ser batida até o fim da temporada, porém com o bom desempenho apresentado, o atleta já concluiu a meta, mas não quer parar por aí.
- A meta que tracei no início da temporada era de marcar quatro gols até o fim do ano. Passaram-se 24 jogos e eu já balancei as redes cinco vezes, é um ótimo momento na minha carreira. Até refiz a meta (risos), quero ter pelo menos 8 gols quando a temporada acabar - disse o zagueiro.
A equipe do Estoril está na 3ª colocação da LigaPro, possui o segundo melhor ataque da competição, é o segundo time que menos perdeu e também o segundo que mais venceu, além disso, possui a defesa menos vazada do torneio. Os Canarinhos estão mantendo ótimas performances em todas as frentes.
- Estou vivendo uma fase muito boa, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Consigo ajudar o time lá na frente anotando gols e o mais importante, nossa zaga está tendo atuações muito sólidas. Não somos a melhor defesa do campeonato por acaso. Nós trabalhamos duro para manter o alto nível - completou o atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados