Zagueiro brasileiro celebra estreia com vitória pelo Estoril, em Portugal

Crédito: Divulgação/Estoril

A temporada 2020/2021 já começou em muitos países. Em Portugal alguns campeonatos tiveram o seu início, como a LigaPro, mais conhecida como segunda divisão nacional. Entre as equipes participantes, o Estoril Praia começou a competição com vitória, 1 a 0 sobre o Arouca.

O duelo marcou também a estreia do zagueiro Hugo Gomes com a camisa dos Canarinhos. Contratado para esta temporada, o defensor brasileiro celebrou os três pontos conquistados na estreia da divisão de acesso do futebol português. - Primeira partida de um campeonato é sempre complicado, pois o time ainda está se conhecendo, pegando entrosamento, além daquela ansiedade normal da estreia. O que importa foi que os três pontos vieram para nós, num jogo muito competitivo. Nos próximos jogos não tenho dúvidas do crescimento da equipe, vamos ganhando confiança e mostrando isso dentro de campo - disse Hugo, titular no confronto.

Aos 25 anos, o zagueiro revelado pelo São Paulo e com passagens pelo Atlético Goianiense, encara seu quinto desafio em solo europeu. Hugo Gomes já vestiu as cores do Mallorca e Granada, da Espanha, Famalicão e Varzim, de Portugal, e agora o Estoril, clube no qual fez o seu primeiro jogo na vitória sobre o Arouca.

- Estava desde março sem jogar, então voltar a entrar em campo é importante. Um jogo seguro, no qual não sofremos gol e isso significa bastante para mim, que sou zagueiro. Agora é ir ganhando confiança e aumentando o entrosamento para buscarmos coisas grandes na Liga - concluiu.