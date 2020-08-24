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futebol

Zagueiro brasileiro celebra acerto com o Farense: 'Abracei esse desafio'

Cesar Martins, que nas últimas temporadas defendeu o Santa Clara, acertou por um ano com o clube que está de volta à elite do futebol português. Liga recomeça em setembro...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:46

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 14:46
Crédito: Reprodução/Instagram Farense
O zagueiro Cesar Martins está de casa nova. O jogador, que nas últimas temporadas defendeu as cores do Santa Clara, assinou por uma temporada com o Farense. O novo clube do defensor disputará a elite do futebol português na próxima temporada, que será iniciada em setembro.
- Estou muito feliz com esse novo desafio na carreira. O clube apostou na minha contratação, me apresentou um projeto muito bacana. Então eu resolvi abraçar essa nova página no Farense, que é um clube bastante tradicional da elite do futebol português - afirmou.
Cesar, que já defendeu Benfica, Nacional e Vitória de Setúbal em Portugal, afirma que o principal desafio do Farense na temporada será a manutenção na elite do futebol nacional.
- Expectativa muito boa pra temporada. Nosso primeiro objetivo é a manutenção do Farense na elite do futebol português. Obviamente que, com nosso emprenho nos treinos, evolução natural da equipe na competição, a gente pode pensar em outros objetivos. Mas isso passa, primordialmente, quando a gente estiver seguros de uma posição na tabela que garanta o clube na elite - analisou.

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