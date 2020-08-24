Zagueiro brasileiro celebra acerto com o Farense: 'Abracei esse desafio'

Crédito: Reprodução/Instagram Farense

O zagueiro Cesar Martins está de casa nova. O jogador, que nas últimas temporadas defendeu as cores do Santa Clara, assinou por uma temporada com o Farense. O novo clube do defensor disputará a elite do futebol português na próxima temporada, que será iniciada em setembro.

- Estou muito feliz com esse novo desafio na carreira. O clube apostou na minha contratação, me apresentou um projeto muito bacana. Então eu resolvi abraçar essa nova página no Farense, que é um clube bastante tradicional da elite do futebol português - afirmou.

Cesar, que já defendeu Benfica, Nacional e Vitória de Setúbal em Portugal, afirma que o principal desafio do Farense na temporada será a manutenção na elite do futebol nacional.