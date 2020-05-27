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futebol

'Zagueiro-artilheiro' valoriza aprendizado com Rogério Ceni no Fortaleza

João Paulo relata que vive "momento especial" pela convivência com o técnico que, nos tempos de atleta, se destacava também quando ia ao ataque assim como ele...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 17:58

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 17:58

Crédito: Divulgação/Fortaleza
Contratado para vestir a camisa do Fortaleza em 2020 após boa passagem pelo Paulista de Jundiaí, o zagueiro João Paulo chegou com a função de evitar que o clube sofresse gols, mas também com histórico muito positivo ofensivamente: em 2019 foram 10 gols marcados em 42 jogos.
No Tricolor, o defensor encontrou outro personagem acostumado a fazer gols, mesmo que não tivesse essa função como prioridade: Rogério Ceni. Para o zagueiro de 22 anos de idade, a experiência com o treinador é algo que fará diferença no seu futuro dentro dos gramados:
- Vou levar para a vida toda, é algo especial que estou vivendo. Ele é um cara muito aberto, está sempre próximo dos atletas, dando instruções. E era um especialista em fazer gols dentro de campo, tem muito para nos ensinar. Então temos que valorizar e buscar aprender ao máximo com ele a todo momento - declarou.
Com apenas um jogo oficial pelo Fortaleza, o defensor ainda não marcou na temporada, mas garante que não vê a hora de voltar aos gramados (em muito pela saudade dos gramados) e dar uma amostra também no ataque de como pode ser útil ao Leão do Pici:
- Estamos com saudades, claro. Todos nós queremos voltar a atuar, desde que seja com segurança e respeito às orientações. Espero que possamos retornar logo e eu consiga voltar a fazer meus gols, sem esquecer da responsabilidade lá atrás.E MAIS:Nenê Bonilha se declara ao Tricolor: 'Torcida mais bonita que eu já vi'Edson Cariús foca em segundo semestre com gols e títulosOsvaldo brinca com Ceni através da rede socialFortaleza promove ação para aumentar o número de sócios-torcedores E MAIS:

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