Zagueiro artilheiro: João Marcelo marca mais um gol em vitória do Porto B contra Leixões

O zagueiro João Marcelo foi o autor do gol da vitória do Porto B por 1 a 0 contra o Leixões pela LigaPro no ultimo fim de semana. Este foi o terceiro gol do camisa 43 em 12 jogos disputados na temporada, assumindo a artilharia do time português no torneio nacional.Em sua segunda temporada pelo clube, o jovem de apenas 21 anos vem se destacando e já foi chamado pelo técnico Sérgio Conceição para treinar com a equipe principal do Porto durante um período.