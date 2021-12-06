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Zagueiro artilheiro: João Marcelo marca mais um gol em vitória do Porto B contra Leixões

Com a bola na rede, atleta virou o maior goleador do time na temporada com três gols
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LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2021 às 13:52

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 13:52

O zagueiro João Marcelo foi o autor do gol da vitória do Porto B por 1 a 0 contra o Leixões pela LigaPro no ultimo fim de semana. Este foi o terceiro gol do camisa 43 em 12 jogos disputados na temporada, assumindo a artilharia do time português no torneio nacional.Em sua segunda temporada pelo clube, o jovem de apenas 21 anos vem se destacando e já foi chamado pelo técnico Sérgio Conceição para treinar com a equipe principal do Porto durante um período.
- O gol foi muito importante para a vitória da equipe e esses três pontos. Fico muito feliz de poder ajudar o time nessa caminhada. Agradeço a Deus pelo bom início de temporada e espero poder manter o nível no decorrer do campeonato - afirmou.
Crédito: JoãoMarcelotemsedestacadonoPortoB(Foto:Divulgação/PortoB

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