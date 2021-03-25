Zagueiro Arboleda oferece a camisa 5 para Miranda, ídolo do São Paulo

O zagueiro Arboleda teve uma bela atitude na última quarta-feira (25). O equatoriano ofereceu a camisa de número 5 para o recém-chegado e ídolo do Tricolor, Miranda.
Dono da numeração, Arboleda reconheceu a história do defensor, que foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 com a camisa 5. Por conta disso, ofereceu o número para o seu companheiro, que foi apresentado com a camisa 22.
No entanto, segundo apurado pelo LANCE!, Arboleda deve continuar com a numeração. Miranda ficou lisonjeado com o presente, mas disse que o equatoriano deve conquistar sua própria história no São Paulo com a camisa de número 5. Nos últimos clubes em que jogou Miranda utilizou diversos números. No Jiangsu Suning, usou a 13, enquanto na Inter de Milão foi dono da camisa 25. Já no Atlético de Madrid, o zagueiro, convocado para a Copa do Mundo de 2018, usou a camisa 23.