Zagueira do Grêmio, Patrícia Maldaner é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20

Crédito: Zagueira não escondeu a felicidade com nova convocação (Adriano Fontes/CBF

A zagueira gremista Patricia Maldaner foi convocada para um período preparatório da Seleção Brasileira Sub-20. Ao ver o seu nome constando na lista de escolhidas, ela tratou de ressaltar não apenas seu sentimento de felicidade, mas também o significado do reconhecimento embutido na convocação: >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Ver meu nome na lista de convocadas é algo inexplicável. Tenho trabalhado duro no Grêmio. Vejo a convocação como a valorização do trabalho e me faz querer continuar treinando cada vez mais.

Reforçando a importância do chamado que classificou como "momento único", Patricia exaltou a necessidade de aproveitar a oportunidade demonstrando as credenciais que a fizeram vestir a camisa da Amarelinha: - É gratificante ser lembrada pela seleção. Quero dar o meu melhor aquí e desfrutar esse momento único na carreira de um atleta.