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Zagueira do Grêmio, Patrícia Maldaner é convocada para a Seleção Brasileira Sub-20

'Ver meu nome na lista de convocadas traz uma sensação incrível', afirmou a defensora do Imortal...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 10:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 10:59
Crédito: Zagueira não escondeu a felicidade com nova convocação (Adriano Fontes/CBF
A zagueira gremista Patricia Maldaner foi convocada para um período preparatório da Seleção Brasileira Sub-20. Ao ver o seu nome constando na lista de escolhidas, ela tratou de ressaltar não apenas seu sentimento de felicidade, mas também o significado do reconhecimento embutido na convocação: >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Ver meu nome na lista de convocadas é algo inexplicável. Tenho trabalhado duro no Grêmio. Vejo a convocação como a valorização do trabalho e me faz querer continuar treinando cada vez mais.
Reforçando a importância do chamado que classificou como "momento único", Patricia exaltou a necessidade de aproveitar a oportunidade demonstrando as credenciais que a fizeram vestir a camisa da Amarelinha: - É gratificante ser lembrada pela seleção. Quero dar o meu melhor aquí e desfrutar esse momento único na carreira de um atleta.
Natural da cidade de Pinhalzinho, no interior de Santa Catarinha, Patricia Maldaner deu seus primeiros passos no futebol defendendo o clube de sua cidade, o Pinhalense. Depois disso, passou pela base da Chapecoense até chegar, no ano passado, a base do Imortal onde acumula 21 partidas e dois gols marcados desde então.

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