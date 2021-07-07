Zagueira do Ceará comenta classificação para as quartas de final no Brasileirão A2

Crédito: Jogadora de 21 anos tem passagem por São Paulo, São José e América-MG (Divulgação/Ceará

A equipe feminina do Ceará se coloca como uma das favoritas para o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2 onde terminou em segundo lugar na tabela de classificação da primeira fase. Dentro desse período, o Vozão obteve 100% de aproveitamento com 22 gols marcados e apenas dois sofridos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA zagueira Rayane comentou sobre as vitórias nas oitavas de final contra o Botafogo-PB que resultaram na sequência da equipe em busca do título:

- Feliz pelo desempenho do nosso time na competição. Treinamos muito na primeira fase para atingirmos todos esses resultados positivos e conseguimos manter a energia nas oitavas. Agora estamos cada vez mais focadas para continuarmos com os mesmo resultado nas quartas. Nosso objetivo é o título e o acesso. Sem dúvidas, faremos de tudo para chegar lá - comentou a atleta.