Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zagueira do Ceará comenta classificação para as quartas de final no Brasileirão A2
futebol

Zagueira do Ceará comenta classificação para as quartas de final no Brasileirão A2

Rayane, que defende o Vozão desde o último mês de março, exaltou intensidade de treinamentos da equipe 
...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:26
Crédito: Jogadora de 21 anos tem passagem por São Paulo, São José e América-MG (Divulgação/Ceará
A equipe feminina do Ceará se coloca como uma das favoritas para o título do Campeonato Brasileiro Feminino A2 onde terminou em segundo lugar na tabela de classificação da primeira fase. Dentro desse período, o Vozão obteve 100% de aproveitamento com 22 gols marcados e apenas dois sofridos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA zagueira Rayane comentou sobre as vitórias nas oitavas de final contra o Botafogo-PB que resultaram na sequência da equipe em busca do título:
- Feliz pelo desempenho do nosso time na competição. Treinamos muito na primeira fase para atingirmos todos esses resultados positivos e conseguimos manter a energia nas oitavas. Agora estamos cada vez mais focadas para continuarmos com os mesmo resultado nas quartas. Nosso objetivo é o título e o acesso. Sem dúvidas, faremos de tudo para chegar lá - comentou a atleta.
O Ceará venceu o time paraibano por 2 a 1, no jogo de ida e, na volta, por 3 a 1. A eliminatória da próxima fase na competição nacional será contra o Cresspom, no próximo domingo (11) às 15h (horário de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados