Zagueira do Ceará comemora 20 anos no futebol feminino e relata trajetória

Crédito: Atleta tem passagem por outros clubes importante do país (Pedro Chaves/cearasc.com

A defensora Karen Rocha é uma das atletas mais experientes do futebol feminino brasileiro. No dia 1º de maio, a zagueira de 36 anos de idade comemorou 20 anos de carreira onde acumula uma bagagem de títulos e importantes passagens por diversos clubes.>A sequência do alvinegro na Série A2 do Brasileirão FemininoKaren Já esteve presente em outros grandes times do Brasil como Vasco, Duque de Caxias, São José, Botafogo e Flamengo/Marinha. Só pelo time rubro-negro, foi campeã do Brasileirão em 2016 e pentacampeã carioca (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).

Além dos citados, ela também tem outros importantes títulos como uma Copa do Brasil, pelo São José, e o Mundial dos Jogos Militares e Pan-Americanos, vestindo o uniforme da Seleção Brasileira.

- São 20 anos de desafios, mas também de grandes oportunidades e de muitas realizações. Agradeço sempre a cada clube, por onde passei, por acreditarem em mim. Com cada um aprendi e cresci, além de terem me ajudado a enfrentar esses 20 anos de carreira - declarou a atleta.

No próximo fim de semana, Karen tem mais um desafio: o Brasileirão Feminino A2. Defendendo o Vozão desde a temporada passada, a zagueira mostra estar pronta para o campeonato e com fortes expectativas para alcançar não somente a tão sonhada vaga na série A1 como também o título da competição:

- Treinamos forte e não desistimos, em nenhum momento, dos nossos objetivos. Fizemos um trabalho duro e cada uma de nós deu tudo de si. Estamos prontas para voltarmos a campo e mostrar a grande equipe que é o Ceará Feminino.