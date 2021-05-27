  • Zagueira brasileira comenta experiência no campeonato espanhol e permanência na elite
Ana Carol, zagueira brasileira, defende a equipe do Sporting de Huelva, da Espanha, desde o ano de 2020


Publicado em 26 de Maio de 2021 às 21:44

26 mai 2021 às 21:44
Crédito: Divulgação / Sporting Huelva
Ana Carolina Dias de Almeida ou apenas Ana Carol, como é conhecida, defende o Sporting Club de Huelva desde o ano passado (2020). Antes disso, a zagueira já tinha experiência no futebol espanhol, quando passou pelo Logroño, em 2019. O Sporting Huelva vive grande momento no campeonato. De suposto rebaixado à favorito e garantido na elite, Ana Carol vivenciou na pele os sustos e a reviravolta da equipe. - Permanecer na elite era o nosso objetivo quando beiramos à zona de rebaixamento, mas treinamos tanto, nos dedicamos tanto, que crescemos mais do que se imaginava. As adversárias sabiam que agora estavam enfrentando um time perigoso e que vinha para vencer. É um grande alívio e uma felicidade sem igual. O Sporting Huelva está no lugar certo, que é entre os grandes - declarou a atleta. Antes de respirar os ares espanhóis, Ana Carol fez grande atuação pelo futebol carioca, jogando em 2013 no Vasco, em 2014 no Botafogo e teve algumas passagens pelo Flamengo, onde ganhou ao todo 4 campeonatos cariocas e um Campeonato Brasileiro Feminino A1, em 2016. A zagueira conta como o futebol brasileiro a fortaleceu para a carreira no exterior.
- Os campeonatos do Brasil são extremamente sérios e muito competentes. Lá se joga um grande futebol e as mulheres têm se mostrado sempre merecedoras desse espaço. É uma honra fazer parte desta história que, com certeza, foi essencial para que eu crescesse no futebol espanhol. Sou grata a cada clube que já passei no Brasil - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

