Zagueira brasileira comenta experiência no campeonato espanhol e permanência na elite

Ana Carolina Dias de Almeida ou apenas Ana Carol, como é conhecida, defende o Sporting Club de Huelva desde o ano passado (2020). Antes disso, a zagueira já tinha experiência no futebol espanhol, quando passou pelo Logroño, em 2019. O Sporting Huelva vive grande momento no campeonato. De suposto rebaixado à favorito e garantido na elite, Ana Carol vivenciou na pele os sustos e a reviravolta da equipe. - Permanecer na elite era o nosso objetivo quando beiramos à zona de rebaixamento, mas treinamos tanto, nos dedicamos tanto, que crescemos mais do que se imaginava. As adversárias sabiam que agora estavam enfrentando um time perigoso e que vinha para vencer. É um grande alívio e uma felicidade sem igual. O Sporting Huelva está no lugar certo, que é entre os grandes - declarou a atleta. Antes de respirar os ares espanhóis, Ana Carol fez grande atuação pelo futebol carioca, jogando em 2013 no Vasco, em 2014 no Botafogo e teve algumas passagens pelo Flamengo, onde ganhou ao todo 4 campeonatos cariocas e um Campeonato Brasileiro Feminino A1, em 2016. A zagueira conta como o futebol brasileiro a fortaleceu para a carreira no exterior.
- Os campeonatos do Brasil são extremamente sérios e muito competentes. Lá se joga um grande futebol e as mulheres têm se mostrado sempre merecedoras desse espaço. É uma honra fazer parte desta história que, com certeza, foi essencial para que eu crescesse no futebol espanhol. Sou grata a cada clube que já passei no Brasil - concluiu.