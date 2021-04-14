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futebol

Zago explica saída do Kashima, agradece as oportunidades e fala sobre o futuro

Após 16 meses no comando, Antônio Carlos Zago deixa o clube japonês...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 20:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 20:55
Crédito: Divulgação/Kashima
Nesta quarta-feira, o Kashima Antlers anunciou a saída do técnico Antônio Carlos Zago, que comandava a equipe desde janeiro de 2020. Próximo de completar 50 jogos pelo clube, o técnico se pronunciou em suas redes sociais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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- Gostaria de anunciar que, em comum acordo, decidi por minha saída do Kashima Antlers. Alcançamos grandes feitos pela equipe, renovando o elenco e deixando um legado para o futuro do clube, com jovens atletas de grande potencial. Atualmente, o Kashima possui o time de menor média de idade da JLeague. Tivemos atletas sendo frequentemente convocados para as seleções sub 18, sub 20 e olímpica do Japão. Não foi um trabalho fácil. Tivemos de superar diversos obstáculos e creio que, dentro das nossas capacidades, pudemos fazer um trabalho de excelência, do qual o Kashima certamente irá colher frutos - disse Zago, por meio de seu instagram.
Zago chegou ao Japão após conquistar o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2019, pelo Red Bull Bragantino, e agora aguarda os novos desafios que vem pela frente.
- É hora de olhar para frente, para os novos desafios que terei pela frente, com a certeza de que o trabalho foi muito bem feito. Tenho que seguir trabalhando e independente de permanecer no Japão ou em qualquer outro lugar continuarei tentando atingir os meus objetivos como foi feito aqui no Kashima. Agradeço imensamente à diretoria, funcionários, atletas e principalmente a torcida do Kashima Antlers, por todo o suporte dado nesse período e a confiança em nosso projeto. Bem como agradeço ao povo japonês, o qual já disse várias vezes que me acolhe como um dos seus. A base para o futuro está traçada e deixo um legado positivo e ciente do dever cumprido em um clube enorme, que aprendi a ter um carinho especial - disse Zago, antes do agradecimento final:
- Obrigado, Kashima! Agora é hora de buscar novos desafios - concluiu Zago em seu instagram.

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