Zaga do Ceará ainda não foi vazada com Messias e Luiz Otávio atuando juntos

Crédito: Felipe Santos/Ceará

Messias e Luiz Otávio jogando juntos são uma verdadeira muralha para os adversários. Com eles juntos em campo, o Ceará ainda não tomou gol. O Vozão chegou ao terceiro triunfo seguido na Copa do Nordeste sem ser vazado, avançando às quartas de final da competição como a defesa menos vazada, com apenas três tentos, e líder do grupo A.

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Messias, que chegou recentemente do América-MG, vive grande fase. Com atuação segura, ele venceu a maioria dos duelos individuais contra os jogadores do sistema ofensivo do adversário.

'Estou trabalhando com muita tranquilidade, o grupo me permitiu isso, chegar e me sentir em casa. E isso é resultado de muito empenho e dedicação, não só meu, mas de todo o grupo. Acredito que para termos eficiência defensiva precisamos da ajuda de todos, e isso vem acontecendo nos jogos. Por isso que estamos tendo esse desempenho', afirma Messias.

Com mais de 200 jogos pelo Ceará, Luiz Otávio é um dos que mais jogaram com a camisa do clube do atual elenco. Também é capitão, líder e xerife da zaga alvinegra, tendo o respeito total da torcida.

'Espero que continue assim, sem tomar gols, assim vamos avançando de fase e quem sabe podemos trazer mais um título para o nosso torcedor. Trabalhamos com muita vontade no dia a dia para que isso aconteça. O Messias chegou muito bem e é um defensor muito bom, chega firme, bom passe. Entrosamos bem. Mas é bom salientar também que temos ótimos zagueiros no elenco e que podem entrar e dar conta do recado', completa Luiz Otávio.