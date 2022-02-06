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futebol

Zaga baixa? Compare a altura da defesa do São Paulo com a dos rivais

LANCE! mostra a altura dos zagueiros do Tricolor se comparada a dos rivais Corinthians, Palmeiras e Santos. Técnico Rogério Ceni pretende aumentar altura da defesa...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 07:00
O São Paulo vem negociando com o zagueiro Willyan Rocha, pedido do técnico Rogério Ceni, com o objetivo de aumentar a altura da defesa, que vem sofrendo com a bola aérea. Por isso, o LANCE! compara a altura da zaga são-paulina com a dos rivais Corinthians, Palmeiras e Santos. Foram utilizados quatro zagueiros para cada clube. Começando pelo próprio São Paulo. O zagueiro mais alto do elenco é Arboleda, com 1,87m, seguido de perto por Miranda, que mede 1,86m. Completam a lista Diego Costa, com 1,84m e Léo, que tem 1,83m. Os quatro são os zagueiros que mais estão jogando no momento. Walce, lesionado, mede 1,88m.
O Corinthians tem em seu elenco o zagueiro mais alto de todos os grandes paulistas: Gil, que mede 1,92m. Depois dele, o Alvinegro possui Raul Gustavo, de 1,88m, João Victor, que mede 1,87m e o recém-contratado Robson, medindo 1,86m O Palmeiras tem Luan como o zagueiro mais alto do elenco, medindo 1,89m. Atrás dele aparecem Murilo, com 1,88m, Gustavo Gómez, que tem 1,85m e por último o jovem revelado na base, Renan, medindo 1,84m
Para fechar, o Santos tem Luiz Felipe como o zagueiro com mais estatura no elenco, medindo 1,87m. Logo atrás, aparecem Bauermann, com 1,86m, Velazquez, com 1,85m e Kaiky, com 1,84.
VEJA A MÉDIA DE ALTURA DA ZAGA DO SÃO PAULO COMPARADA A DOS RIVAIS Corinthians - 1,88mPalmeiras - 1,86m São Paulo - 1,85m Santos - 1,85m
Crédito: RogérioCeniqueraumentaraalturadazagadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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