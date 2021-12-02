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Z-4 x Libertadores: São Paulo tem jogo fundamental para definir objetivo na reta final do Brasileirão

Caso vença o Grêmio, Tricolor chegará aos 48 pontos, encostando na briga por uma vaga na competição continental. Enquanto isso, uma derrota pode deixar o clube perto da degola...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 07:00

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 07:00

O São Paulo enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira (02), às 20h, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, buscando a vitória para encostar na briga por uma vaga na Libertadores de 2022. No entanto, se perder, o Tricolor pode se ver novamente na briga contra o rebaixamento, dependendo dos resultados. Na 12ª colocação, com 45 pontos, o São Paulo quer o triunfo para chegar a 48 e eliminar de uma vez por todas o risco da degola. Isso porque nenhuma equipe foi rebaixada com essa pontuação na história do Brasileirão com 20 times. Até mesmo o empate, chegando nos 46 pontos, deixa o Tricolor muito longe da queda.
No entanto, essa busca por uma vaga na Libertadores pode ser freada caso o Tricolor perca para o Grêmio, estacionando com 45 pontos. Uma combinação de resultados, inclusive, pode deixar o São Paulo apenas dois pontos de distância do Z-4.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiA combinação seria essa: em caso de derrota no Sul, uma vitória do Bahia sobre o Atlético-MG em Salvador e um triunfo do Athletico-PR sobre o Cuiabá, deixariam o Tricolor na 13ª colocação com 45 pontos, dois a menos que o Cuiabá, que estaria em 17º, faltando dois jogos para terminar o Brasileirão.
Segundo o site do Departamento de Matemática da UFMG, o São Paulo tem 4,8% de chances de se classificar para a Libertadores e 82,8% para a Sul-Americana. Já para o rebaixamento, a chance é de 1,1%.
Crédito: SãoPaulotemjogocrucialparadefinirobjetivonaretafinaldoBrasileirão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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