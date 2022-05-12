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Yuri sonha com título da Copa da Suíça e projeta final: 'Escrever o nome na história do clube'

Brasileiro vai a campo no fim de semana em busca do primeiro título internacional...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 20:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 20:40
No próximo domingo, Lugano e St. Gallen decidem a Copa da Suíça, em jogo único, às 9h (Brasília). Com o brasileiro Yuri em campo, o Lugano vai com tudo em busca do título, que não vem desde 1993.GALERIA> Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo
Com seis finais na história, esta será a sétima edição na qual a equipe do lateral chega na decisão. São três títulos conquistados até aqui.
- Para todos tem sua importância, escreveremos o nome na história do clube. Para mim em especial, será o primeiro título fora do Brasil. O clube está um tempo sem vencer essa competição, então isso aumenta a importância da conquista, será um feito incrível para o clube e todos os fãs de Lugano - explicou Yuri, que chegou em 2021.
Na quarta colocação do Campeonato Suíço, o título da Copa garante não só um troféu a mais na galeria do clube, mas também uma vaga para a próxima edição da Liga Europa.
- As duas competições são dificílimas, são competições duras com equipes qualificadas e experientes. Esse é um grande mérito dessa equipe, estamos na final da Copa e na briga pela vaga na Liga Suíça, isso tudo graças a muito trabalho e competência de todos do Fc Lugano, sem excessos - contou o brasileiro, antes de falar sobre a preparação para o jogo mais importante da temporada:
- A preparação vem muito antes dessa semana que antecede a final. Claro que essa semana a chave vira, a concentração aumenta, mas estamos preparados e focados para esse grande jogo - concluiu.
Crédito: YuriquerdarotítulodaCopaSuíçaaoLuganodepoisde28anos(Foto:Divulgação/Lugano

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