Yuri sonha com título da Copa da Suíça e projeta final: 'Escrever o nome na história do clube'

No próximo domingo, Lugano e St. Gallen decidem a Copa da Suíça, em jogo único, às 9h (Brasília). Com o brasileiro Yuri em campo, o Lugano vai com tudo em busca do título, que não vem desde 1993.GALERIA> Forbes divulga ranking dos atletas mais bem pagos do mundo

Com seis finais na história, esta será a sétima edição na qual a equipe do lateral chega na decisão. São três títulos conquistados até aqui.

- Para todos tem sua importância, escreveremos o nome na história do clube. Para mim em especial, será o primeiro título fora do Brasil. O clube está um tempo sem vencer essa competição, então isso aumenta a importância da conquista, será um feito incrível para o clube e todos os fãs de Lugano - explicou Yuri, que chegou em 2021.

Na quarta colocação do Campeonato Suíço, o título da Copa garante não só um troféu a mais na galeria do clube, mas também uma vaga para a próxima edição da Liga Europa.

- As duas competições são dificílimas, são competições duras com equipes qualificadas e experientes. Esse é um grande mérito dessa equipe, estamos na final da Copa e na briga pela vaga na Liga Suíça, isso tudo graças a muito trabalho e competência de todos do Fc Lugano, sem excessos - contou o brasileiro, antes de falar sobre a preparação para o jogo mais importante da temporada:

- A preparação vem muito antes dessa semana que antecede a final. Claro que essa semana a chave vira, a concentração aumenta, mas estamos preparados e focados para esse grande jogo - concluiu.