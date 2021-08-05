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futebol

Yuri renova contrato com As Saint Priest, da França, até julho de 2022

No Brasil, atacante de 27 anos foi revelado pelo Corinthians e teve passagem também pela Chapecoense...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 17:33
Crédito: Divulgação
Revelado pelo Corinthians e com passagem pela Chapecoense, o atacante Yuri renovou o contrato com As Saint Priest por mais uma temporada, ou seja, até julho de 2022. O jogador está na Europa há quatro anos, sendo dois deles dedicados ao atual clube. Ele falou sobre o novo vínculo e o que o levou a permanecer.- Sempre foi meu desejo de continuar no clube, tivemos longas conversas para chegar a renovação. Hoje sou um dos mais experientes do grupo, mesmo com 27 anos. O clube sempre preza por jogadores mais jovens com uma mescla e com isso vem mais responsabilidades para mim aqui. Estou muito feliz com a confiança que me deram nessa renovação - afirmou.
Veja a tabela da Ligue 1 em 2021/22
Sobre seus objetivos na carreira, Yuri demonstrou ser um atleta de grupo e focou na principal meta do As Saint Priest:
- Com certeza é a subida de divisão. Temos hoje uma estrutura impecável, tudo anda muito bem no clube tanto na base quanto no seniors, então temos tudo pra ter esse acesso - concluiu.

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