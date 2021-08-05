Yuri renova contrato com As Saint Priest, da França, até julho de 2022

Revelado pelo Corinthians e com passagem pela Chapecoense, o atacante Yuri renovou o contrato com As Saint Priest por mais uma temporada, ou seja, até julho de 2022. O jogador está na Europa há quatro anos, sendo dois deles dedicados ao atual clube. Ele falou sobre o novo vínculo e o que o levou a permanecer.- Sempre foi meu desejo de continuar no clube, tivemos longas conversas para chegar a renovação. Hoje sou um dos mais experientes do grupo, mesmo com 27 anos. O clube sempre preza por jogadores mais jovens com uma mescla e com isso vem mais responsabilidades para mim aqui. Estou muito feliz com a confiança que me deram nessa renovação - afirmou.