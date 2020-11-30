Yuri César e David são flagrados na balada em Fortaleza

A semana começou agitada para o Fortaleza. Em vídeo divulgado nas redes sociais, David e Yuri César foram flagrados saindo de uma balada em incomodou os torcedores.Ao tomar consciência do caso, a diretoria do Leão avisou que o assunto será resolvido internamente e deve tomar alguma medida nos próximos dias.
Vale lembrar, que dentro do elenco do Fortaleza, Marlon e Gabriel Dias testaram positivo e estão fora até o término da quarentena.
Calendário
O Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, diante do Corinthians, na Arena Castelão.