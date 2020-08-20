Yuri César comemora atuação diante do Goiás

O clima no Fortaleza é de alivio. Depois de muita pressão pela falta de resultados, o Tricolor levou a melhor diante do Goiás e quebrou a seca de vitórias, que durava quatro partidas.Um dos destaques da noite foi Yuri César. O jogador saiu do banco de reservas e ajudou a sua equipe a conquistar o primeiro triunfo no Brasileirão.

‘Graças a Deus fizemos uma grande partida, não um primeiro tempo muito bom, mas pude entrar no segundo tempo e dar um pouco mais de dinâmica na partida. Fico feliz em ter feito o gol e participado do outro e agora é só trabalhar para sair mais firme no Brasileiro com essa vitória. O importante é fazer o gol, ajudar a ganhar. Quando ganhar, vai ganhar todo mundo, então fico feliz em ter participado’, afirmou.