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futebol

Yuri César comemora atuação diante do Goiás

Jogador entrou na etapa final e ajudou o Tricolor a sair de campo com a primeira vitória no BR-20...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 00:06
Crédito: Márcio Persivo/Fortaleza
O clima no Fortaleza é de alivio. Depois de muita pressão pela falta de resultados, o Tricolor levou a melhor diante do Goiás e quebrou a seca de vitórias, que durava quatro partidas.Um dos destaques da noite foi Yuri César. O jogador saiu do banco de reservas e ajudou a sua equipe a conquistar o primeiro triunfo no Brasileirão.
‘Graças a Deus fizemos uma grande partida, não um primeiro tempo muito bom, mas pude entrar no segundo tempo e dar um pouco mais de dinâmica na partida. Fico feliz em ter feito o gol e participado do outro e agora é só trabalhar para sair mais firme no Brasileiro com essa vitória. O importante é fazer o gol, ajudar a ganhar. Quando ganhar, vai ganhar todo mundo, então fico feliz em ter participado’, afirmou.
Com quatro pontos, o Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Corinthians, em São Paulo.

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