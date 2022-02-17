Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Yuri, atacante do Rio Preto, fala sobre a vitória contra o Olímpia: 'Nos dá uma moral para a sequência'
futebol

Yuri, atacante do Rio Preto, fala sobre a vitória contra o Olímpia: 'Nos dá uma moral para a sequência'

O time conseguiu vencer após dois jogos e volta a pensar grande na A3, segundo Yuri...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 15:56
O Rio Preto, time do interior paulista, tem apenas 3 pontos de desvantagem em relação ao líder da série A3 do Campeonato Paulista. O clube conquistou o resultado positivo ao vencer o Olímpia por 2 a 1. Em entrevista, o camisa 9 da equipe, Yuri, falou sobre a importância da vitória e a respeito dos três pontos conquistados.'Nosso time vem em uma crescente muito boa, 100% de aproveitamento em casa, sabemos que temos que melhorar em muitas coisas, porém é exaltar a entrega do grupo, que todos estão focados pelo nosso objetivo!', relatou o atacante.
Após vir de dois confrontos sem êxito, a equipe encontrou o caminho das vitórias, Yuri deu seu parecer sobre a importância dos pontos para a equipe: 'Vínhamos de dois resultados não tão favoráveis, a gente buscava no mínimo 4 pontos desses 6 disputados fora, porém, faz parte! A vitória de hoje já nos dá uma moral para a sequência, e devemos manter os pés no chão, pois domingo já tem outro jogo importantíssimo fora de casa e precisamos pontuar'.
Com a vitória, Yuri disse que dá para sonhar mais na competição e colar nas primeiras posições. 'Vitória importantíssima para voltar a da moral para o grupo, encostar nos times de cima, e ir se firmando cada vez mais, em busca do acesso', concluiu o jogador.
O próximo duelo do Rio Preto é contra o Bandeirante Esporte Clube, domingo, às 18h.
Crédito: Yuritemgrandesambiçõesparaodecorrerdacompetição(Foto:assessoriaRioPreto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados