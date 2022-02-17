Yuri, atacante do Rio Preto, fala sobre a vitória contra o Olímpia: 'Nos dá uma moral para a sequência'

O Rio Preto, time do interior paulista, tem apenas 3 pontos de desvantagem em relação ao líder da série A3 do Campeonato Paulista. O clube conquistou o resultado positivo ao vencer o Olímpia por 2 a 1. Em entrevista, o camisa 9 da equipe, Yuri, falou sobre a importância da vitória e a respeito dos três pontos conquistados.'Nosso time vem em uma crescente muito boa, 100% de aproveitamento em casa, sabemos que temos que melhorar em muitas coisas, porém é exaltar a entrega do grupo, que todos estão focados pelo nosso objetivo!', relatou o atacante.

Após vir de dois confrontos sem êxito, a equipe encontrou o caminho das vitórias, Yuri deu seu parecer sobre a importância dos pontos para a equipe: 'Vínhamos de dois resultados não tão favoráveis, a gente buscava no mínimo 4 pontos desses 6 disputados fora, porém, faz parte! A vitória de hoje já nos dá uma moral para a sequência, e devemos manter os pés no chão, pois domingo já tem outro jogo importantíssimo fora de casa e precisamos pontuar'.

Com a vitória, Yuri disse que dá para sonhar mais na competição e colar nas primeiras posições. 'Vitória importantíssima para voltar a da moral para o grupo, encostar nos times de cima, e ir se firmando cada vez mais, em busca do acesso', concluiu o jogador.

O próximo duelo do Rio Preto é contra o Bandeirante Esporte Clube, domingo, às 18h.