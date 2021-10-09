Yuri Alberto quer inovar em comemoração de gol no Inter

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP

No Internacional desde a temporada 2020, o atacante Yuri Alberto terá uma sensação nova diante da Chapecoense, já que terá a torcida do Colorado nas arquibancadas do Beira-Rio.

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Animado com a possibilidade de ver a torcida por perto, o centroavante não esconde a ansiedade e pode inovar na comemoração.

‘É uma motivação a mais que teremos dentro de campo. Aquele empurrãozinho é sempre muito gratificante. Meu sonho é fazer um gol e ir para a galera’, afirmou à Inter TV.

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