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futebol

Yuri Alberto quer inovar em comemoração de gol no Inter

Atacante não esconde a ansiedade de encontrar com a torcida do Internacional neste fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 13:40

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 13:40

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
No Internacional desde a temporada 2020, o atacante Yuri Alberto terá uma sensação nova diante da Chapecoense, já que terá a torcida do Colorado nas arquibancadas do Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Animado com a possibilidade de ver a torcida por perto, o centroavante não esconde a ansiedade e pode inovar na comemoração.
‘É uma motivação a mais que teremos dentro de campo. Aquele empurrãozinho é sempre muito gratificante. Meu sonho é fazer um gol e ir para a galera’, afirmou à Inter TV.
Classificação
Com Yuri Alberto, o Inter luta para subir na classificação. O Colorado é o 8º colocado, com 33 pontos.

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