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futebol

Ypiranga busca liderança e campanha com recorde na primeira fase da Série C

Caso time do Rio Grande do Sul some mais um nos seis pontos que restam, igualará sua melhor marca que data da última temporada...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 16:12
Crédito: Diogo Sodré defendendo o Ypiranga (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Com 30 pontos na terceira colocação do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiroo e matematicamente classificado para a segunda fase, o Ypiranga enfrenta, no próximo domingo (19), o vice-líder Ituano em confronto direto pelas primeiras posições.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, o clube de Erechim tenta igualar sua melhor trajetória na competição que, em 2020, chegou aos 31 pontos na primeira fase. Apesar do desempenho citado, o time canarinho foi eliminado na segunda fase
Com mais duas rodadas pela frente, a ideia da equipe é se manter em ritmo elevado na busca por reassumir a liderança da chave em ideia expressada pelo meio-campista Diogo Sodré.
- Não vamos tirar o pé, vamos respeitar o Ituano, mas o foco é buscar a vitória. A liderança é muito importante pra gente, não só eu, como todos meus companheiros estamos com muita vontade. Creio que me achei aqui dentro - afirmou o meia antes de completar:
- Fico feliz de, em tão pouco tempo, fazer parte desse grupo que está fazendo história com a camisa do Ypiranga, mas ainda está longe de acabar. Foco total em fazer os seis pontos que nos restam agora, pra quando chegar na segunda fase ter confiança e estar preparado para buscar a classificação para a Série B, que é o foco.
O jogador de 30 anos de idade ainda falou sobre de que forma a equipe conseguiu construir uma campanha tão bem sucedida de nove vitórias, três empates e quatro reveses, totalizando um aproveitamento de 62,5% até o momento.
- A classificação é fruto de muito trabalho, a gente não deixa a peteca cair e nem a autoconfiança atrapalhar. Acreditamos muito naquela frase: quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. Começamos o campeonato longe de ser favorito, e hoje estamos nas primeiras posições - finalizou.

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