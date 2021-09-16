Ypiranga busca liderança e campanha com recorde na primeira fase da Série C

Crédito: Diogo Sodré defendendo o Ypiranga (Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com 30 pontos na terceira colocação do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiroo e matematicamente classificado para a segunda fase, o Ypiranga enfrenta, no próximo domingo (19), o vice-líder Ituano em confronto direto pelas primeiras posições.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém disso, o clube de Erechim tenta igualar sua melhor trajetória na competição que, em 2020, chegou aos 31 pontos na primeira fase. Apesar do desempenho citado, o time canarinho foi eliminado na segunda fase

Com mais duas rodadas pela frente, a ideia da equipe é se manter em ritmo elevado na busca por reassumir a liderança da chave em ideia expressada pelo meio-campista Diogo Sodré.

- Não vamos tirar o pé, vamos respeitar o Ituano, mas o foco é buscar a vitória. A liderança é muito importante pra gente, não só eu, como todos meus companheiros estamos com muita vontade. Creio que me achei aqui dentro - afirmou o meia antes de completar:

- Fico feliz de, em tão pouco tempo, fazer parte desse grupo que está fazendo história com a camisa do Ypiranga, mas ainda está longe de acabar. Foco total em fazer os seis pontos que nos restam agora, pra quando chegar na segunda fase ter confiança e estar preparado para buscar a classificação para a Série B, que é o foco.

O jogador de 30 anos de idade ainda falou sobre de que forma a equipe conseguiu construir uma campanha tão bem sucedida de nove vitórias, três empates e quatro reveses, totalizando um aproveitamento de 62,5% até o momento.