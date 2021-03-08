Ypiranga avalia contratação do meia Péricles, ex-Chapecoense

Crédito: Meia deixou a Chape no final de 2020 (Rafael Bressan/Chapecoense

Buscando reforçar o elenco para a disputa das competições da temporada 2021, o Ypiranga-RS avalia a contratação do meia Péricles, de 21 anos. O jogador está livre no mercado desde sua saída da Chapecoense, em dezembro de 2020, quando o atleta optou por não renovar seu vínculo com o clube catarinense.

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Procurado pela equipe de reportagem, o empresário do jogador, Pedro Henrique Grochot, falou sobre as negociações com o clube gaúcho.

- As negociações com o Ypiranga foram as que mais avançaram até o momento. Enxergamos com bons olhos a ida do Péricles ao clube por se tratar de uma equipe competitiva que irá disputar competições importantes na temporada. Mas ainda não temos nada acertado e estamos conversando com o clube para definir as melhores condições para ambas as partes - disse.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO GAUCHÃO 2021Em janeiro, o atleta recebeu sondagens de clubes da elite do futebol catarinense, paulista e goiano. Além de duas sondagens do futebol internacional. Uma equipe da Espanha e outra da Finlândia. Mas até então foi o interesse do Canarinho que agradou mais o jogador.

Péricles atuou na base da Chape por mais de seis anos e era considerado umas das grandes promessas da base do clube. O jogador tinha uma multa contratual de 6 milhões de euros (quase R$ 40 milhões) para transferências internacionais e R$ 6 milhões para clubes no Brasil.