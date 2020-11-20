Youssoufa Moukoko pode estrear na Bundesliga um dia após completar 16 anos

Crédito: Divulgação/Bundesliga

Um jogador com 15 anos vem sendo apontado como o próximo grande craque mundial. Com 141 gols marcados em 88 jogos, incluindo 13 em apenas 4 partidas na equipe sub-19, Youssoufa Moukoko é grande aposta do Borussia Dortmund para ser a próxima estrela do clube.Nesta sexta-feira, 20 de novembro, ele completa 16 anos, idade mínima para entrar em campo na Bundesliga. Com isso, a expectativa é que ele possa integrar a equipe principal já neste sábado, contra o Hertha BerlimConhecida pela versatilidade do jogo e partidas com muitos gols, a Bundesliga é a casa também dos melhores jovens jogadores do mundo. Dentre grandes nomes, Alphonso Davies, Jadon Sancho, Erling Haaland e outros que vêm encantando o mundo e se consolidando no cenário internacional.E nesse contexto, Moukoko vai em busca de um recorde histórico, estrando no dia seguinte a fazer 16 anos. Um adolescente na idade, mas que já deixa muito adulto preocupado com suas habilidades.

Ainda com a timidez de quem está chegando, muito novo, a um dos mais altos degraus do futebol europeu e mundial, ele luta para conquistar de vez seu lugar e sabe o caminho para isso. Bom futebol, jogo coletivo e foco.

- Eu só quero ajudar meu time a ganhar. No meu primeiro treino com os profissionais eu pensei, uau, olha onde cheguei. Mas não escuto o que os outros tem a falar, sigo meu próprio caminho. Estou aqui pra ajudar o time - explicou o atacante.

Muito focado em se preparar física e mentalmente, Moukoko sabe que o Dortmund tem apenas um atacante de ofício no time, Haaland. Também jovem e talentoso, ele elogiou o novo companheiro.

- Ele vai ter uma grande vantagem por, já com 15 anos, está integrado ao time profissional. Nessa idade eu atuava no time da minha cidade natal - recordou Haaland.

Com todos os elogios que vem recebendo e trabalho duro no dia a dia, a oportunidade pode aparecer em breve.

- Eu não penso em que dia vai ser a estreia, se vai ser dia 21 ou outro dia, é indiferente. Eu sei que é uma questão de tempo e vai acontecer uma hora ou outra. Vejo tudo que é escrito pela mídia, mas eu tento não me pressionar - afirmou Moukoko, que relembrou o primeiro treino entre os profissionais.

- A primeira vez que cheguei para treinar fiz um vídeo, é um momento especial que não vai se repetir. Agora posso falar que faço parte do elenco profissional e é um sentimento maravilhoso. A ficha está caindo aos poucos - disse a jovem revelação do Dortmund.

Com a felicidade de um jovem que recebe a primeira oportunidade e a maturidade de quem se preparou durante muito tempo para isso, Moukoko sabe que a oportunidade é fruto do trabalho duro.