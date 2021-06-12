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futebol

Young, do São Paulo, sofre fratura no braço esquerdo e é operado

Goleiro, cria das categorias de base do Tricolor, sofreu a lesão no treino da última sexta-feira e foi operado, sem previsão de um retorno aos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2021 às 13:05

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 13:05

Crédito: Érico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo teve uma baixa no treino da última sexta-feira. O goleiro Youg, cria das categorias de base do clube, fraturou o braço esquerdo e precisou passar por cirurgia para a correção da lesão..COLUNA DE VÍDEO: Setoristas do São Paulo no L! analisam sequência do time e falam sobre possíveis reforços
O procedimento foi realizado pela equipe do cirurgião Moisés Cohen. Seguindo a programação do departamento médico, o arqueiro deverá iniciar a recuperação no REFFIS nos próximos dias, ainda sem uma previsão de retorno.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Hoje com 19 anos, o goleiro formado em Cotia foi campeão paulista pelo Sub-17 em 2019, vencendo a final nos pênaltis contra o rival Palmeiras. Na ocasião, o goleiro foi o titular e esteve na cobrança de pênaltis, na qual não fez nenhum defesa, mas viu os alviverdes acertarem a trave duas vezes.
Young foi promovido ao elenco profissional após a saída do goleiro Denis Junior, também revelado por Cotia, para o Bahia, até o fim da temporada de 2021.

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