Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Young Boys x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
futebol

Young Boys x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Diabos Vermelhos estreiam fora de casa na competição continental e contam com a volta de Cristiano Ronaldo para tentar reconquistar a Europa depois de 13 anos de jejum...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 15:49
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Chegou a hora da bola rolar pela maior competição de clubes do planeta. Nesta terça-feira, começa a fase de grupos da Champions League. E na estreia, o Manchester United, agora com Cristiano Ronaldo, visita o Young Boys. O jogo acontece no Estádio Wankdorf, em Berna, às 13h45 (de Brasília).YOUNG BOYSAntes da partida, o técnico David Wagner, do Young Boys, elogiou o time do Manchester United e brincou dizendo que desta vez o português terá uma missão mais complicada que contra o Newcastle. Apesar das brincadeiras, o comandante do clube suíço afirmou que não terá jogo fácil.
- Eu achei isso muito legal. Mas estava claro que o Manchester United ainda precisava se fortalecer depois de ver quem enfrentaria no primeiro jogo (risos). O Manchester United não é só Cristiano Ronaldo. A Champions League vai ser legal. E nós trabalhamos muito para isso - disse David Wagner.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
MANCHESTER UNITEDCom a volta de Cristiano Ronaldo, o técnico Ole Gunnar Solskjaer afirmou o objetivo dos Diabos Vermelhos nesta temporada é chegar até as finais. De acordo com o comandante, as chegadas de reforços possibilitam que a equipe seja uma das favoritas.
- O objetivo é ir até o final, mas sabemos que vai ser difícil. Sempre é. Mas adicionamos qualidade, experiência e juventude ao time e esperamos estar mais bem preparados para o que está por vir - disse Solskjaer.
+ Messi melhor que CR7: saiba quais são os 22 jogadores mais fortes do FIFA 22FICHA TÉCNICA
Young Boys x Manchester UnitedChampions LeagueGrupo F - 1ª Rodada​Data e horário: 14/09/2021, às 13h45 (de Brasília)​Local: Estádio Wankdorf, em Berna (SUI)Árbitro: François Letexier (FRA)Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)Transmissão: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
YOUNG BOYS (Técnico: David Wagner)Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger e Garcia; Fassnacht, Sierro, Aebischer e Ngamaleu; Elia e Siebatcheu.
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Luke Shaw; Fred, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados