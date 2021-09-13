Young Boys x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Chegou a hora da bola rolar pela maior competição de clubes do planeta. Nesta terça-feira, começa a fase de grupos da Champions League. E na estreia, o Manchester United, agora com Cristiano Ronaldo, visita o Young Boys. O jogo acontece no Estádio Wankdorf, em Berna, às 13h45 (de Brasília).YOUNG BOYSAntes da partida, o técnico David Wagner, do Young Boys, elogiou o time do Manchester United e brincou dizendo que desta vez o português terá uma missão mais complicada que contra o Newcastle. Apesar das brincadeiras, o comandante do clube suíço afirmou que não terá jogo fácil.

- Eu achei isso muito legal. Mas estava claro que o Manchester United ainda precisava se fortalecer depois de ver quem enfrentaria no primeiro jogo (risos). O Manchester United não é só Cristiano Ronaldo. A Champions League vai ser legal. E nós trabalhamos muito para isso - disse David Wagner.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League

MANCHESTER UNITEDCom a volta de Cristiano Ronaldo, o técnico Ole Gunnar Solskjaer afirmou o objetivo dos Diabos Vermelhos nesta temporada é chegar até as finais. De acordo com o comandante, as chegadas de reforços possibilitam que a equipe seja uma das favoritas.

- O objetivo é ir até o final, mas sabemos que vai ser difícil. Sempre é. Mas adicionamos qualidade, experiência e juventude ao time e esperamos estar mais bem preparados para o que está por vir - disse Solskjaer.

+ Messi melhor que CR7: saiba quais são os 22 jogadores mais fortes do FIFA 22FICHA TÉCNICA

Young Boys x Manchester UnitedChampions LeagueGrupo F - 1ª Rodada​Data e horário: 14/09/2021, às 13h45 (de Brasília)​Local: Estádio Wankdorf, em Berna (SUI)Árbitro: François Letexier (FRA)Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)Transmissão: TNT e HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

YOUNG BOYS (Técnico: David Wagner)Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger e Garcia; Fassnacht, Sierro, Aebischer e Ngamaleu; Elia e Siebatcheu.