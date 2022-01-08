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futebol

Young admite erros na estreia do São Paulo na Copinha e projeta evolução

Goleiro do São Paulo na competição analisou a estreia com vitória do Tricolor sobre o CSE-AL e falou sobre a sequência da equipe comandada por Alex na competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:30

O goleiro do São Paulo na Copinha, Young falou sobre o começo da equipe na competição. Ele admitiu que o time não jogou bem na estreia, mesmo vencendo o CSE-AL, por 2 a 0, em São Caetano. - No primeiro tempo estávamos nervosos, errando muitos passe, ansiosos. Mas no segundo tempo melhoramos nosso rendimento, conseguimos melhorar o desempenho e garantir a vitória - afirmou.
Young também fez questão de ressaltar que o clube irá evoluir. O próimo jogo é na noite deste sábado (08), quando o Tricolor enfrenta a Perilima-PB, às 21h30, em São Caetano do Sul. - Vocês podem esperar um jogo melhor, a gente vai procurar melhorar o desempenho. Vamos em busca da vitória e também da classificação antecipada - finalizou o arqueiro.
O São Paulo pode até se classificar neste sábado. Basta vencer a Perilima e torcer para que o CSE não vença o São Caetano, em jogo que também acontecerá neste sábado, às 19h15, no Anacleto Campanella.
Crédito: YounganalisoucomeçodoSãoPaulonaCopinha(Foto:ÉricoLeonan/saopaulofc.net

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