Yony González é confirmado como reforço do Ceará

Garantido na Copa Sul-Americana, o Ceará que já pensa na próxima temporada, anunciou a chegada o atacante Yonny González, que estava no Los Angeles Galaxy-EUA.
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Aos 26 anos, o colombiano assinou com o Vozão até dezembro deste ano e vai defender o terceiro clube no Brasil. Antes do Alvinegro, ele havia defendido o Fluminense e Corinthians.
Como o seu passe pertence ao Benfica-POR e ele não será utilizado no clube europeu, o jeito foi empresta-lo no mercado e o atleta promete corresponder em campo.
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Confira os clubes que Yony González já defendeu: Envingado-COL, Júnior Barranquilla-COL, Fluminense, Corinthians, Los Angeles Galaxy-EUA e Ceará.