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Yaya Touré revela não ter contato com Pep Guardiola após intriga

Ex-meia insinuou que técnico do Manchester City poderia ter atitudes racistas após deixar o clube inglês...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 11:56
Yaya Touré revelou que não possui mais contato com Pep Guardiola, embora gostaria de reencontrar o ex-treinador. Em entrevista ao "The Times", o meia afirmou que suas insinuações de que o catalão poderia ter atitudes racistas após deixar o clube inglês ficaram para trás.- Eu coloquei isso no passado e atribuo a situação da Covid (pelo pouco contato com Guardiola). Eu gostaria de vê-lo. Eu ficaria encantado. Preciso falar com pessoas que tenham paixão pelo futebol. Nós não conversamos, pois eu não tenho o número dele.
> Veja a tabela da Premier League
Embora não tenha contato com o catalão, Touré afirmou que possui uma boa relação com Jurgen Klopp, técnico do Liverpool. No entanto, o ex-jogador torce para que Guardiola se dê melhor na atual edição da Premier League.
- Eu espero que o City vença, pois sou um torcedor, mas é imprevisível. Eu mando mensagem para o Klopp quando ele vence os jogos e ele sempre me convida (para encontrá-lo) e me responde de volta. Ele descansa? Acho que não, ele ama o futebol.
Yaya Touré está aposentado desde 2020, quando defendeu a camisa do QD Huanghai, da China, por cerca de cinco meses. O atleta chegou a conversar sobre uma possível chegada no Botafogo, mas a operação não se concretizou.
Crédito: YayaTourédeixouoManchesterCitydesapontadocomPepGuardiola(AFP

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