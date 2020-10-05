futebol

Yaya Touré pode ser reforço do Cádiz no último dia do mercado europeu

Meio-campista marfinense está sem clube desde janeiro, quando deixou o QD Huanghai. Além do futebol espanhol, veterano tem propostas da Ásia, futebol árabe e MLS...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 09:46

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 09:46

Crédito: Yaya Touré pode ser reforço do Cádiz no último dia da janela de transferência (AFP
O veterano Yaya Touré pode ser a grande novidade no último dia da janela de transferência e acertar sua ida para o Cádiz, da Espanha, segundo a “BBC”. O veterano de 37 anos gostaria de jogar uma última temporada e tem propostas também do futebol asiático, árabe e dos Estados Unidos. O marfinense está sem equipe.
O meio-campista foi sondado pelo Botafogo no início de 2020, mas as partes não chegaram a um acordo. Touré quer se despedir dos gramados como jogador antes de se preparar para se tornar técnico de futebol e voltar aos campos, mas em outra função. O atleta já jogou no futebol espanhol e o Cádiz aparece como grande favorito.
Após uma passagem marcante e vitoriosa pelo Manchester City entre 2010 e 2018, Touré só vestiu as camisas do Olympiakos e QD Huanghai. O marfinense terminou contrato com o clube chinês em janeiro deste ano e está sem clube há 10 meses, mas o retorno ao futebol de elite parece cada vez mais próximo.

