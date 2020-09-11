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Yaya Touré está perto de retornar ao futebol europeu, diz mídia italiana

De acordo com o site 'Tuttomercatoweb', marfinense teria se oferecido ao Spezia, equipe que conquistou o acesso à elite do Campeonato Italiano na temporada passada...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 14:58
Crédito: AFP
De acordo com o site 'Tuttomercatoweb', Yaya Touré está perto de retornar ao futebol europeu, Neste sentido, o marfinense teria se oferecido ao Spezia, equipe que conquistou o acesso à elite do Campeonato Italiano na temporada passada.
Aos 37 anos, o experiente meio-campista ainda não definiu seu futuro desde que deixou o Qingdao Huanghai, da primeiro divisão do futebol chinês, em janeiro de 2020. Vale lembrar que ele foi cogitado em dois clubes brasileiros durante este período, mas as negociações não avançaram.
Antes da pandemia, o nome do marfinense foi ventilado no Botafogo e no Vasco. O então candidato à presidência do Gigante de Colina, Leven Siano, chegou a anunciar um acordo com direito a um vídeo do volante afirmando: "Vai dar Vasco". Dias depois, Siano afirmou que o negócio foi desfeito, após o atleta alegar motivos pessoais para não assinar com o clube e vir ao Brasil.
Yaya Touré tem uma vitoriosa carreira na Europa com passagens por clubes como Mônaco, Barcelona, Olympiacos e Manchester City. Pelos Citizens, ele disputou 316 partidas, marcou 79 gols e deu 50 assistências, sendo tricampeão inglês e da taça da Liga da Inglaterra.
No Barça, por sua vez, o jogador conquistou o prêmio máximo: a Champions League, assim como duas vezes o Campeonato Espanhol, e uma Taça e Supertaça da Espanha. Por quatro anos consecutivos (2011,12,13 e 14), ele foi eleito o jogador do ano na África.

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