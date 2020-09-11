Yaya Touré está perto de retornar ao futebol europeu, diz mídia italiana

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De acordo com o site 'Tuttomercatoweb', Yaya Touré está perto de retornar ao futebol europeu, Neste sentido, o marfinense teria se oferecido ao Spezia, equipe que conquistou o acesso à elite do Campeonato Italiano na temporada passada.

Aos 37 anos, o experiente meio-campista ainda não definiu seu futuro desde que deixou o Qingdao Huanghai, da primeiro divisão do futebol chinês, em janeiro de 2020. Vale lembrar que ele foi cogitado em dois clubes brasileiros durante este período, mas as negociações não avançaram.

Antes da pandemia, o nome do marfinense foi ventilado no Botafogo e no Vasco. O então candidato à presidência do Gigante de Colina, Leven Siano, chegou a anunciar um acordo com direito a um vídeo do volante afirmando: "Vai dar Vasco". Dias depois, Siano afirmou que o negócio foi desfeito, após o atleta alegar motivos pessoais para não assinar com o clube e vir ao Brasil.

Yaya Touré tem uma vitoriosa carreira na Europa com passagens por clubes como Mônaco, Barcelona, Olympiacos e Manchester City. Pelos Citizens, ele disputou 316 partidas, marcou 79 gols e deu 50 assistências, sendo tricampeão inglês e da taça da Liga da Inglaterra.