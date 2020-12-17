Yaremchuk, atacante do Gent, desperta interesse de três equipes

Além do Sporting, o atacante ucraniano Roman Yaremchuk desperta o interesse do Galatasaray e da Roma, segundo o jornal “A Bola”. O jogador de 25 anos é um dos principais nomes do Gent, da Bélgica, mas pode encontrar um novo destino na carreira a partir da janela de transferências de janeiro.Os turcos, que gostariam de ter contratado o centroavante no último mercado, devem voltar à carga pelo artilheiro, enquanto os italianos já realizaram uma abordagem, mas ainda não fizeram nenhuma proposta formal. O Gent está disposto a negociar o atacante por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19.