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futebol

Yaremchuk, atacante do Gent, desperta interesse de três equipes

Sporting, Roma e Galatasaray pretendem contar com os serviços do atacante ucraniano a partir de janeiro. Gent passa por período de crise financeira e aceita negociar...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 12:55
Crédito: Yaremchuk pode estar próximo de saída do Gent nas próximas semanas (Divulgação
Além do Sporting, o atacante ucraniano Roman Yaremchuk desperta o interesse do Galatasaray e da Roma, segundo o jornal “A Bola”. O jogador de 25 anos é um dos principais nomes do Gent, da Bélgica, mas pode encontrar um novo destino na carreira a partir da janela de transferências de janeiro.Os turcos, que gostariam de ter contratado o centroavante no último mercado, devem voltar à carga pelo artilheiro, enquanto os italianos já realizaram uma abordagem, mas ainda não fizeram nenhuma proposta formal. O Gent está disposto a negociar o atacante por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19.
Na atual temporada, Yaremchuk participou de 20 partidas pela equipe belga e foi responsável por anotar 11 gols, além de contribuir com quatro assistências. Pela seleção ucraniana, o artilheiro marcou um tento no último mês de novembro no duelo contra a Alemanha.

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