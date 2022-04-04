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futebol

Yann Rolim projeta semifinal do estadual contra o CRB

Jogador do Azulão está confiante para encarar o maior rival na semi do Alagoano...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 18:47

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:47

Ganhando destaque a cada jogo com a camisa do CSA, o meia Yann Rolim segue em evolução com a camisa do clube alagoano. Feliz com o momento positivo e com o crescimento que teve nas últimas semanas dentro de campo, o jogador falou sobre a confiança que todos estão passando no dia a dia.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
'Estou me sentindo cada dia melhor com a camisa do CSA, mais à vontade. Tenho trabalhado muito para ajudar dentro de campo. A confiança da comissão técnica e dos jogadores têm me ajudado muito. Espero continuar melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube', declarou.
Ainda de acordo com o atleta, a meta de todos é passar pelo CRB nas semifinais do Alagoano no segundo confronto entre as duas equipes - o CSA venceu a primeira partida por 1 x 0.
'Temos uma vantagem e isso, sem dúvida, é importante, mas vamos entrar em campo como se não tivesse esse resultado positivo no primeiro jogo. Precisamos ser inteligentes para chegarmos ao objetivo, que é a vaga na final do Alagoano. O grupo sabe a importância deste confronto', concluiu.
Crédito: Reforçotreinoucomoelenconestasemana(AugustoOliveira/CSA

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