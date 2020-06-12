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futebol

Yan Sasse fala sobre volta do Turco: 'Vitória pode nos dar ânimo a mais'

Ex-atacante do Vasco está no país europeu desde agosto do ano passado...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 19:59

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 19:59

Crédito: Divulgação
Após ficar longe do futebol por conta da paralisação em virtude do novo coronavírus, o atacante Yan Sasse entra em campo neste fim de semana com a camisa do Çaykur Rizespor, da Turquia. A equipe reestreia no Campeonato Turco diante do Galatasaray, no domingo.
Com o Rizespor atualmente em uma zona incômoda da tabela, o jogador acredita que o adversário, atualmente terceiro colocado, pode ser um ponto a de motivação.
- Encarar o Galatasaray logo no primeiro jogo pode ser bem positivo. Estamos vindo de um longo tempo sem jogar e uma vitória pode nos dar um ânimo a mais para a sequência da competição. Vamos buscar essa vitória em casa para dar alegrias para a nossa torcida - disse.
A equipe de Sasse, que atuou no Vasco, parou de treinar no dia 20 de março, dois dias antes da data programada para ocorrer a partida diante do Galatasaray. Os treinos voltaram há cerca de um mês.
- Fizemos uma preparação muito boa. Seguindo todas as normas para ninguém correr riscos e acredito que estamos preparados para voltar a jogar. Claro que não é uma situação tranquila, já que tem muita coisa acontecendo no mundo, mas para os torcedores é um alento no meio disso tudo - explicou Sasse, que completou:
- O Campeonato Turco é muito disputado, com jogos muito físicos. E a nossa preparação foi muito bem feita. Então acredito que temos chances reais de sair com pontos importantes nesse retorno - finalizou.E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!Destaque do Midtjylland, Paulinho diz que vive seu melhor momento na DinamarcaClubes ingleses farão ação antirracismo na rodada de retornoThiago Alcântara sofre lesão e perde restante do Campeonato Alemão E MAIS:

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