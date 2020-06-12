Yan Sasse fala sobre volta do Turco: 'Vitória pode nos dar ânimo a mais'

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Após ficar longe do futebol por conta da paralisação em virtude do novo coronavírus, o atacante Yan Sasse entra em campo neste fim de semana com a camisa do Çaykur Rizespor, da Turquia. A equipe reestreia no Campeonato Turco diante do Galatasaray, no domingo.

Com o Rizespor atualmente em uma zona incômoda da tabela, o jogador acredita que o adversário, atualmente terceiro colocado, pode ser um ponto a de motivação.

- Encarar o Galatasaray logo no primeiro jogo pode ser bem positivo. Estamos vindo de um longo tempo sem jogar e uma vitória pode nos dar um ânimo a mais para a sequência da competição. Vamos buscar essa vitória em casa para dar alegrias para a nossa torcida - disse.

A equipe de Sasse, que atuou no Vasco, parou de treinar no dia 20 de março, dois dias antes da data programada para ocorrer a partida diante do Galatasaray. Os treinos voltaram há cerca de um mês.

- Fizemos uma preparação muito boa. Seguindo todas as normas para ninguém correr riscos e acredito que estamos preparados para voltar a jogar. Claro que não é uma situação tranquila, já que tem muita coisa acontecendo no mundo, mas para os torcedores é um alento no meio disso tudo - explicou Sasse, que completou: