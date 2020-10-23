Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Yan comemora primeiro gol pelo Paysandu: 'Passou um filme na cabeça'

Zagueiro marcou na vitória do Papão sobre o Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes
LanceNet

23 out 2020 às 20:11

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:11

Crédito: Divulgação
Em duelo muito disputado na quinta-feira no Mangueirão, o Paysandu contou com um gol e boa atuação do zagueiro Yan para virar o jogo e vencer o Santa Cruz, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O resultado manteve o time paraense com 100% de aproveitamento na competição, já que havia vencido o Red Bull Bragantino na primeira rodada.
- Muito feliz por marcar pela primeira vez com a camisa do Paysandu. Isso é fruto de muito trabalho que venho realizando no clube e quando vi a bola entrando passou um filme na minha cabeça de todo o empenho que a gente vem tendo no dia a dia para que os resultados aconteçam. Felizmente conseguimos virar uma partida complicada em que saímos atrás no placar, mas o importante foi nosso poder de superação para reverter o resultado - disse Yan.
O Paysandu agora terá o Juventude pela frente, fora de casa, na próxima quinta-feira. Depois, receberá o Corinthians, no Mangueirão. Com seis pontos ganhos em dois jogos, o time ocupa a liderança do Grupo A ao lado de Ceará e Avaí.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados