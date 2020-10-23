Yan comemora primeiro gol pelo Paysandu: 'Passou um filme na cabeça'

Em duelo muito disputado na quinta-feira no Mangueirão, o Paysandu contou com um gol e boa atuação do zagueiro Yan para virar o jogo e vencer o Santa Cruz, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O resultado manteve o time paraense com 100% de aproveitamento na competição, já que havia vencido o Red Bull Bragantino na primeira rodada.
- Muito feliz por marcar pela primeira vez com a camisa do Paysandu. Isso é fruto de muito trabalho que venho realizando no clube e quando vi a bola entrando passou um filme na minha cabeça de todo o empenho que a gente vem tendo no dia a dia para que os resultados aconteçam. Felizmente conseguimos virar uma partida complicada em que saímos atrás no placar, mas o importante foi nosso poder de superação para reverter o resultado - disse Yan.
O Paysandu agora terá o Juventude pela frente, fora de casa, na próxima quinta-feira. Depois, receberá o Corinthians, no Mangueirão. Com seis pontos ganhos em dois jogos, o time ocupa a liderança do Grupo A ao lado de Ceará e Avaí.