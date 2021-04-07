Yago Pikachu vibra com o gol de R$ 1 milhão

Crédito: Divulgação/Fortaleza/Leonardo Moreira

O Fortaleza está na Terceira Fase da Copa do Brasil graças a Yago Pikachu. Em belo gol de falta, o meia tirou o Leão do sufoco e decretou a vitória em cima do Ypiranga-RS.

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Na saída de campo, o jogador não escondeu a sua felicidade por marcar um gol que vai creditar na conta do clube por mais de R$ 1 milhão.

‘Poderia ter sido com um minuto antes, mas o goleiro defendeu. Fico muito feliz com o gol. Fazia alguns anos que não marcava de falta. Feliz pela vitória. Os números chegam na sequência. O gol vai ser uma quantia boa, mais de R$ 1 milhão, além do prestígio. Estou chegando agora, que depois assumo o som’, afirmou.