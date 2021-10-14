Yago Pikachu vibra com boa partida em cima do Grêmio

‘Sempre importante estar marcando, vencendo, independente quem faz o gol. Deixamos a desejar jogando em casa. Nem fazíamos gol diante do nosso torcedor. Feliz pela vitória, voltar a marcar, marcando diante do nosso torcedor. Agradecer a todos pela dedicação, foi um jogo difícil. Fomos superiores ao adversário, mesmo respeitando a tradição do Grêmio. O goleiro deles fez várias defesas. A gente lutou do primeiro ao último minuto, dá tranquilidade para jogar fora de casa e buscar pontos também. A gente sabe que o campeonato é longo, altos e baixos de todas equipe. A gente veio por um momento complicado, sem vencer dentro de casa. A gente quer se manter nos quatro primeiros. Não é agora que queremos ficar fora. Temos 12 decisões para estar entre os quatro’, afirmou ao Premiere.