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futebol

Yago Pikachu vibra com boa partida em cima do Grêmio

Tricolor jogou bem e anotou o gol da vitória em cima do time gaúcho na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 22:46

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 22:46

Crédito: Pikachu marcou o gol da vitória do Leão (Twitter Yago Pikachu
Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza não desperdiçou a chance de afundar o Grêmio na classificação e bateu o Tricolor por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O gol da vitória veio com Yago Pikachu, que viu o seu time muito superior ao adversário durante o jogo.
‘Sempre importante estar marcando, vencendo, independente quem faz o gol. Deixamos a desejar jogando em casa. Nem fazíamos gol diante do nosso torcedor. Feliz pela vitória, voltar a marcar, marcando diante do nosso torcedor. Agradecer a todos pela dedicação, foi um jogo difícil. Fomos superiores ao adversário, mesmo respeitando a tradição do Grêmio. O goleiro deles fez várias defesas. A gente lutou do primeiro ao último minuto, dá tranquilidade para jogar fora de casa e buscar pontos também. A gente sabe que o campeonato é longo, altos e baixos de todas equipe. A gente veio por um momento complicado, sem vencer dentro de casa. A gente quer se manter nos quatro primeiros. Não é agora que queremos ficar fora. Temos 12 decisões para estar entre os quatro’, afirmou ao Premiere.
Com o resultado positivo dentro da Arena Castelão, o Fortaleza fica na 3ª colocação, com 42 pontos.

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