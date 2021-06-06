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futebol

Yago Pikachu segura a euforia e crava que meta do Fortaleza é a Sul-Americana

Meia-atacante vibrou com a excelente atuação do Tricolor diante do Internacional, na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 18:53

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 18:53

Crédito: Reprodução/Leonardo Moreira/FEC
A tarde de domingo é mágica para o Fortaleza. Em atuação histórica, o Leão massacrou o Internacional por 5 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão.
Na saída de campo, o meia-atacante Yago Pikachu, que anotou seu terceiro gol no torneio comentou sobre o resultado e preferiu manter a humildade ao dizer que o Tricolor sonha apenas com uma vaga na Copa Sul-Americana.
‘Muito cedo para falar, se vai brigar por Libertadores, se vai brigar pelo rebaixamento. Uma coisa que a gente colocou na cabeça é que a Sul-Americana é o mínimo que pretendemos na competição. É claro, com o decorrer dos jogos, durante a competição, vai dizer muita coisa. Mas a princípio, estamos em uma caminhada boa, com duas vitórias em dois jogos, mas a gente sabe que não pode se iludir, porque tem muita coisa pela frente e temos que continuar trabalhando com muita humildade’, analisou Yago Pikachu.
Calendário
O Tricolor volta a campo no meio da semana para encarar o Ceará, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o adversário é o Sport, na Arena Castelão.

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