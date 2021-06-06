Yago Pikachu segura a euforia e crava que meta do Fortaleza é a Sul-Americana

Na saída de campo, o meia-atacante Yago Pikachu, que anotou seu terceiro gol no torneio comentou sobre o resultado e preferiu manter a humildade ao dizer que o Tricolor sonha apenas com uma vaga na Copa Sul-Americana.

‘Muito cedo para falar, se vai brigar por Libertadores, se vai brigar pelo rebaixamento. Uma coisa que a gente colocou na cabeça é que a Sul-Americana é o mínimo que pretendemos na competição. É claro, com o decorrer dos jogos, durante a competição, vai dizer muita coisa. Mas a princípio, estamos em uma caminhada boa, com duas vitórias em dois jogos, mas a gente sabe que não pode se iludir, porque tem muita coisa pela frente e temos que continuar trabalhando com muita humildade’, analisou Yago Pikachu.