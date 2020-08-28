Xodó do Ceará, atacante Cléber entra na mira do Grêmio

Crédito: Ceará/Felipe Santos

O técnico Renato Gaúcho pediu e a diretoria do Grêmio foi atrás do atacante Cléber, que vive uma fase mágica com a camisa do Ceará e tem ganhado a confiança da exigente torcida do Vozão.De acordo com a publicação do Globo Esporte, o time do Rio Grande do Sul ofereceu R$ 15 milhões por 60% dos direitos federativos do jogador.

Para entender a bolada oferecida pelo Tricolor basta ver os números do atacante, que marcou cinco gols em 10 jogos com a camisa do Alvinegro.Apesar do interesse no artilheiro, Portaluppi não poderia contar com Cléber na Copa do Brasil, já que ele defendeu o Ferroviário na competição.

Multa Rescisória