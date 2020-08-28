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futebol

Xodó do Ceará, atacante Cléber entra na mira do Grêmio

Técnico Renato Gaúcho gosta do jogador e teria indicado a sua contratação a Tricolo...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 16:09
Crédito: Ceará/Felipe Santos
O técnico Renato Gaúcho pediu e a diretoria do Grêmio foi atrás do atacante Cléber, que vive uma fase mágica com a camisa do Ceará e tem ganhado a confiança da exigente torcida do Vozão.De acordo com a publicação do Globo Esporte, o time do Rio Grande do Sul ofereceu R$ 15 milhões por 60% dos direitos federativos do jogador.
Para entender a bolada oferecida pelo Tricolor basta ver os números do atacante, que marcou cinco gols em 10 jogos com a camisa do Alvinegro.Apesar do interesse no artilheiro, Portaluppi não poderia contar com Cléber na Copa do Brasil, já que ele defendeu o Ferroviário na competição.
Multa Rescisória
Com 80% dos direitos federativos de Cléber, o Ceará estipulou a multa de R$ 50 milhões para clubes do Brasil e 50 milhões de euros para clubes do exterior. O contrato é válido até 2023.

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