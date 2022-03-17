Xô, zebra! São Paulo domina, vence o Manaus e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Manaus por 2 a 0 no Morumbi e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Eder e Diego Costa marcaram os gols do Tricolor, que agora aguarda o sorteio da CBF para saber o seu adversário na próxima etapa da competição. JOGO INICIA COM O SÃO PAULO PRESSIONANDOJogando em casa e precisando vencer para se classificar à terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo iniciou a partida em cima do Manaus. Logo com dois minutos, Reinaldo bateu, a bola desviou e enganou o goleiro Pedro. Nikão ficou com a bola e finalizou, mas o arqueiro defendeu.

O Tricolor apostava nos cruzamentos para a área. Num deles, aos 15, Reinaldo levantou, o goleiro Pedro saiu e soltou a bola na entrada da pequena área. No entanto, ninguém do São Paulo completou para as redes.

SÃO PAULO CONTINUA PRESSIONANDO O MANAUS Conforme a partida acontecia, o São Paulo não diminuía o ritmo e seguia em cima do Manaus. Aos 22, Léo lançou Reinaldo, que cruzou rasteiro para o meio da área. Eder chegou marcado na pequena área, se esticou e conseguiu tocar na bola, mas mandou para fora

No entanto, o São Paulo não diminuiu o ritmo e respondeu. Primeiro, com 33 minutos, Nestor bateu e Pedro defendeu. No rebote, Nikão finalizou e novamente o goleiro do Manaus apareceu, Na sequência, Reinaldo chutou e a bola bateu no zagueiro em cima da linha. O gol não demorou a sair. Um minuto depois, Rafinha recebeu na direita e bateu cruzado para Eder aparecer e tocar para o fundo das redes.

SÃO PAULO AMPLIA ANTES DO APAGÃO E DO INTERVALO Dominando as ações do jogo, o Tricolor aumentou a vantagem aos 42 minutos. Reinaldo bateu escanteio da esquerda do ataque, Diego Costa subiu sozinho, na pequena área, para cabecear com força, sem chances para o goleiro Pedro.

Ainda antes do intervalo, o Morumbi sofreu um 'apagão', que durou menos de um minuto, mas já serviu para levantar ainda mais a torcida presente no estádio.2º TEMPO COMEÇA MAIS CADENCIADOEm vantagem no placar, o São Paulo diminuiu o ritmo e trocava mais passes no meio-campo, sem conseguiu levar muito perigo para o gol do Manaus. que tentava puxar contra-ataques, mas pecava nos passes.

Sendo assim, as duas equipes caíram de rendimento e não conseguiam levar perigo. O São Paulo chegou pela primeira vez aos 15. Reinaldo recebeu do lado esquerdo da área e tocou pelo alto para Patrick, que dividiu com o goleiro. A bola entrou, mas o árbitro marcou falta do são-paulino.

SÃO PAULO PERDE BOA CHANCE COM LUCIANOA partida ficou nesse ritmo mais cadenciado até os 25 minutos, quando o São Paulo voltou a levantar a torcida. Rigoni fez boa jogada pela direita e cruzou. A bola chegou na cabeça de Luciano, que sozinho, na área, testou por cima do gol de Pedro.

Dois minutos depois, Rodrigo Nestor recebeu bola na entrada da área, ajeitou para perna esquerda e mandou pro gol, mas a bola saiu para a linha de fundo.

RIGONI ACERTA A TRAVE EM COBRANÇA DE FALTA O São Paulo levava o jogo de forma tranquila e quase marcou o terceiro aos 41 minutos. Rigoni bateu falta na entrada da área e a bola bateu no travessão da meta do Manaus.

Fim de jogo e classificação do São Paulo.

SÃO PAULO 2 X 0 MANAUSLocal: Estádio do Morumbi (SP)Data/Horário: 16/03/2022, às 21h30Árbitro: Daniel Nobre BinsAssistentes: Michael Stanislau e Andre da Silva BitencourtCartões Amarelos: Cartões Vermelhos: Público/Renda: 17.644 torcedores / R$ 526.780,00Gols: Eder (34'/1ºT) (1-0), Diego Costa (42'/1ºT) (2-0)

SÃO PAULOJandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Luan, aos 37'/2ºT); Pablo Maia (Alisson, aos 30'/2ºT), Andrés Colorado (Rigoni/Intervalo) e Nestor; Nikão (Luciano, aos 20'/2ºT), Marquinhos (Patrick/Intervalo) e Éder. Técnico: Rogério Ceni