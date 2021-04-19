Xavier utiliza conversa com Jô para motivar jovens do Corinthians: 'Vamos abraçar essa oportunidade'

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O Corinthians tem apostado forte na mescla entre jovens e experientes no elenco, e com a maratona de jogos na última semana, boa parte do grupo teve oportunidade para entrar em campo, o que significou uma baita experiência para aqueles que estão subindo. Pensando nisso, Xavier um dos mais "antigos" da garotada revelou uma conversa com Jô para motivar seus companheiros após a vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, na noite do último domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em vídeo de bastidores divulgado pela TV oficial do clube, o volante aparece chamando a palavra na roda após a partida. Em sua fala, ele trouxe para o grupo um papo que bateu com o centroavante na véspera do duelo. Segundo o jovem, se um cara experiente como Jô se propõe a dar o sangue em campo, é mais do que obrigação da molecada fazer o mesmo o até mais pelo Timão, assim como foi mostrado na vitória sobre a equipe de Itu, pelo Paulistão.

- Esse é o espírito, e tem que ser daí para mais, principalmente para nós moleques que estão subindo, para nós jovens, porque ontem (sábado) em uma das minhas conversas com o Jô, porque eu converso muito com o Jô, ele pegou e falou assim para mim: "amanhã é o jogo da nossa vida" e eu não posso aceitar que um cara desse aqui, que ganhou tudo o que ganhou, conquistou tudo o que conquistou, falar que é o jogo da vida dele e o meu não ser, eu não posso aceitar isso, não posso aceitar que ele vai dar a vida em campo, vai dar o sangue em campo, e eu não dê - declarou o volante.Para Xavier, os jovens que estão subindo nesta temporada devem se apegar a esse exemplo e abraçar a oportunidade que é defender a camisa do Timão.

- Então para vocês que estão subindo, todo mundo que é jovem, esse é o espírito, e é daqui para mais. Isso aí que a gente fez hoje (domingo) é daí para mais e aproveita a oportunidade, não deixe escapar, vamos abraçar, estamos no Corinthians, vamos abraçar essa oportunidade - concluiu o meio-campista.