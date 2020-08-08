Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Xavi leva multa da federação do Qatar por descumprir protocolos de prevenção ao coronavírus
futebol

Xavi leva multa da federação do Qatar por descumprir protocolos de prevenção ao coronavírus

Ex-jogador do Barcelona foi advertido e terá que desembolsar cerca de R$ 15 mil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2020 às 13:31

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 13:31

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Xavi Hernández, ex-jogador do Barcelona e atualmente técnico do Al-Sadd, do Qatar, foi advertido e multado pela Federação Qatari de Futebol por não cumprir as medidas de prevenção contra o coronavírus.
O comunicado da federação afirma que uma das ações de Xavi que geraram a punição foi a quebra do isolamento em sua casa. Por causa disso, o espanhol terá que desembolsar 10 mil Riais, a moeda local (que equivale a aproximadamente R$ 15 mil).
Vale lembrar que Xavi foi diagnosticado com coronavírus no último mês de julho; no entanto, o ex-meia anunciou poucos dias depois que estava recuperado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados