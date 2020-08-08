Xavi leva multa da federação do Qatar por descumprir protocolos de prevenção ao coronavírus

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Xavi Hernández, ex-jogador do Barcelona e atualmente técnico do Al-Sadd, do Qatar, foi advertido e multado pela Federação Qatari de Futebol por não cumprir as medidas de prevenção contra o coronavírus.

O comunicado da federação afirma que uma das ações de Xavi que geraram a punição foi a quebra do isolamento em sua casa. Por causa disso, o espanhol terá que desembolsar 10 mil Riais, a moeda local (que equivale a aproximadamente R$ 15 mil).