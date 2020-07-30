Xavi Hernández anuncia que está recuperado do coronavírus

O espanhol Xavi Hernández, ídolo do Barcelona e da seleção de seu país, anunciou que está recuperado do coronavírus. No último sábado (25), através das redes sociais, o atual técnico do Al-Sadd, do Qatar, afirmou ter testado positivo e que estava isolado.
- Muito obrigado por todas as mensagens e expressões de carinho que recebi durante esses dias. Quero compartilhar com você que estou recuperado e de volta em casa com minha família e a equipe do Al-Sadd - disse Xavi, nesta quinta-feira, em seu Instagram.
O campeonato nacional de futebol no Qatar retornou na semana passada, depois de mais de quatro meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19.