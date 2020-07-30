Xavi Hernández anuncia que está recuperado do coronavírus

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O espanhol Xavi Hernández, ídolo do Barcelona e da seleção de seu país, anunciou que está recuperado do coronavírus. No último sábado (25), através das redes sociais, o atual técnico do Al-Sadd, do Qatar, afirmou ter testado positivo e que estava isolado.

- Muito obrigado por todas as mensagens e expressões de carinho que recebi durante esses dias. Quero compartilhar com você que estou recuperado e de volta em casa com minha família e a equipe do Al-Sadd - disse Xavi, nesta quinta-feira, em seu Instagram.