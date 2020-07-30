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Xavi Hernández anuncia que está recuperado do coronavírus

Ex-jogador do Barcelona anunciou no último fim de semana que havia testado positivo, mas já está recuperado e postou foto com filhos nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 14:56

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:56

Crédito: AFP
O espanhol Xavi Hernández, ídolo do Barcelona e da seleção de seu país, anunciou que está recuperado do coronavírus. No último sábado (25), através das redes sociais, o atual técnico do Al-Sadd, do Qatar, afirmou ter testado positivo e que estava isolado.
- Muito obrigado por todas as mensagens e expressões de carinho que recebi durante esses dias. Quero compartilhar com você que estou recuperado e de volta em casa com minha família e a equipe do Al-Sadd - disse Xavi, nesta quinta-feira, em seu Instagram.
O campeonato nacional de futebol no Qatar retornou na semana passada, depois de mais de quatro meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19.

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