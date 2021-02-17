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Xavi fala novamente sobre sonho de treinar o Barcelona, mas reitera respeito por Ronald Koeman

Ex-jogador do clube catalão está no Al-Sadd, do Qatar, e aguarda eleições presidenciais da equipe espanhola...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 11:49

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:49

Crédito: Xavi treina o Al-Sadd Karim Jaafar / AFP
Feliz no Al-Sadd, Xavi Hernández falou novamente sobre uma possibilidade de treinar o Barcelona. Para o ex-jogador, comandar o clube catalão é um sonho, mas respeita o cargo de Ronald Koeman.
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- Estou no Al-Sadd e estou muito bem. É o melhor clube do Qatar. Vamos ver o que irá acontecer no futuro. Já disse várias vezes que gostaria de ser treinador do Barça, mas sempre respeitei o treinador atual, Ronald Koeman, e o clube. Eles terão eleições e vamos ver qual será o próximo presidente, mas é claro que tenho o sonho de comandar o Barcelona - disse em declarações à Fifa.Recentemente, Koeman vem sofrendo críticas principalmente após a goleada sofrida para o Paris Saint-Germain por 4 a 1 pela Liga dos Campeões. O jogo de volta será no dia 10/03, no Parque dos Príncipes, na França.

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