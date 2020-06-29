Xavi diz que está se preparando para treinar o Barça: 'Meu maior sonho'

Especulado como futuro treinador do Barcelona para próxima temporada, o ídolo do clube catalão Xavi afirmou que só assumirá o clube quando estiver no momento certo e com liberdade para tomar decisões, mas que sua equipe já está se preparando.
Em uma live no Instagram, Xavi foi questionado sobre seu futuro e falou abertamente sobre o Barcelona.
- O maior sonho que tenho agora é ser treinador do Barça e retornar ao Barça para ter sucesso. Não eu, mas esses jogadores e para o Barça ter sucesso. E, como conseqüência, nossa equipe técnica, que está se preparando muito e nos faz muito ilusão - disse.