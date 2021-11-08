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Xavi confirma proposta da Seleção Brasileira, mas optou por esperar contato do Barcelona

Novo comandante culé confirma que foi chamado para ser auxiliar de Tite antes de assumir o Brasil para a Copa do Mundo e confirma ter recusado a proposta da CBF...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 10:59

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 10:59

Crédito: Xavi recusou propsota da Seleção Brasileira (LLUIS GENE / AFP
Em sua primeira coletiva como técnico do Barcelona, Xavi confirmou ter recebido uma proposta da CBF para ser auxiliar técnico de Tite na Seleção Brasileira. No entanto, o então comandante do Al-Sadd recusou com o objetivo de ser chamado para dirigir a equipe culé.- Sim, ele me fizeram uma proposta. Primeiro, eu seria auxiliar de TIte. Depois do Mundial, assumir a Seleção, mas minha ideia era voltar ao Barcelona.
> Veja a tabela da La Liga
Xavi já havia recusado duas propostas do clube blaugrana anteriormente. No entanto, o atual treinador recusou ambas por não se sentir preparado na primeira investida do Barcelona e por conta das incertezas devido ao período eleitoral em relação a segunda tentativa culé.
O ídolo do clube assinou contrato até 2024 e tem em mente realizar um projeto de médio a largo prazo no comando do clube catalão. Com isso, Xavi descarta as chances de assumir o Brasil após a Copa do Mundo do Qatar e irá se dedicar a carreira no time de coração.

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