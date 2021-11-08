Xavi confirma proposta da Seleção Brasileira, mas optou por esperar contato do Barcelona

Crédito: Xavi recusou propsota da Seleção Brasileira (LLUIS GENE / AFP

Em sua primeira coletiva como técnico do Barcelona, Xavi confirmou ter recebido uma proposta da CBF para ser auxiliar técnico de Tite na Seleção Brasileira. No entanto, o então comandante do Al-Sadd recusou com o objetivo de ser chamado para dirigir a equipe culé.- Sim, ele me fizeram uma proposta. Primeiro, eu seria auxiliar de TIte. Depois do Mundial, assumir a Seleção, mas minha ideia era voltar ao Barcelona.

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Xavi já havia recusado duas propostas do clube blaugrana anteriormente. No entanto, o atual treinador recusou ambas por não se sentir preparado na primeira investida do Barcelona e por conta das incertezas devido ao período eleitoral em relação a segunda tentativa culé.