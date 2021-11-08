Xavi confirma proposta da Seleção Brasileira, mas optou por esperar contato do Barcelona

Em sua primeira coletiva como técnico do Barcelona, Xavi confirmou ter recebido uma proposta da CBF para ser auxiliar técnico de Tite na Seleção Brasileira. No entanto, o então comandante do Al-Sadd recusou com o objetivo de ser chamado para dirigir a equipe culé.- Sim, ele me fizeram uma proposta. Primeiro, eu seria auxiliar de TIte. Depois do Mundial, assumir a Seleção, mas minha ideia era voltar ao Barcelona.
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Xavi já havia recusado duas propostas do clube blaugrana anteriormente. No entanto, o atual treinador recusou ambas por não se sentir preparado na primeira investida do Barcelona e por conta das incertezas devido ao período eleitoral em relação a segunda tentativa culé.
O ídolo do clube assinou contrato até 2024 e tem em mente realizar um projeto de médio a largo prazo no comando do clube catalão. Com isso, Xavi descarta as chances de assumir o Brasil após a Copa do Mundo do Qatar e irá se dedicar a carreira no time de coração.