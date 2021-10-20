Xavi comenta decisão da Emir Cup entre Al Sadd e Al Rayyan: 'Muito animados em poder jogar esta final'

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Na sexta-feira, Al Sadd e Al Rayyan disputam a final da Emir Cup, torneio nacional que colocará frente a frente o time treinado pelo espanhol Xavi Hernández contra a equipe comandada pelo francês Laurent Blanc. O jogo marcará a inauguração do Al Thumama, estádio construído para a Copa do Mundo de 2022. Em entrevista, Xavi falou sobre a decisão da competição.- Que impressões te causou o estádio onde se jogará a final da Emir Cup?

XAVI: É uma maravilha. Para o espetáculo, para os torcedores, para os jogadores, para mim como treinador... Já estamos vendo. Isso é top. A infraestrutura é excelente e estamos orgulhosos de poder inaugurar estádios deste tipo, como já fizemos anteriormente com o Khalifa, Al Janoub e Education City, e agora temos o Al Thumama, a final da Emir Cup, contra o Al-Rayyan , e com um significado muito especial para os catarianos porque tem o formato do gahfiya da cabeça. É uma honra e um orgulho inaugurar este estádio, e estou contente em participar de mais uma final da Emir Cup, especialmente para a população local que acompanha time.

- O que significa para o Al Sadd estar novamente nesta final? XAVI: Para nós é muito importante, claro que para o Al Rayyan imagino que também seja, é a competição máxima do país e significa muito para os qatari. Estamos nos preparando bem. Começamos bem a temporada, vencemos os cinco jogos da liga, e agora estamos esperando a chegada dos jogadores da Seleção para nos prepararmos bem. É preciso ser melhor que o Al-Rayyan, para vencer o jogo, para controlar as emoções, porque o estádio vai ficar cheio e pode haver muito nervosismo e muita tensão, muito animados em poder jogar esta final. Não esqueçamos que é um clássico, que é como um Barça - Madrid, e vai ter uma atmosfera muito boa.

- Quão especial será ganhar esta Copa? XAVI: É o objetivo principal. Somos o Al Sadd e somos um clube grande, mas vai ser difícil, porque eles têm um grande treinador que é o Laurent Blanc, e muitos jogadores com experiência como Yacine Bahimi, James Rodríguez, Nzonzi Boli, muitos jogadores locais importantes... Vai ser muito difícil. Acredito que começamos como favoritos porque ganhamos das últimas vezes, mas é preciso demonstrar isso. É uma final e é necessário controlar o nervosismo, as emoções e a tensão, e a partir daí jogar. E ganhar. Não vai ser fácil.

- Que valor você atribui à contribuição de jogadores e treinadores estrangeiros para o desenvolvimento do futebol no Qatar?

XAVI: Os treinadores de fora são muito importantes para trazer temas táticos. Eu acredito que a liga melhorou muito. Nos últimos 2 ou 3 anos houveram treinadores importantes no país que melhoram a qualidade dos jogadores locais. E a chegada de jogadores como Cazorla, Gabi, Brahimi, James Rodríguez agora... são jogadores que vão fazer a diferença, e também agregar sua qualidade ao jogo coletivo do time. A chegada deste tipo de jogadores é muito boa para o país no geral e não apenas para os clubes, para o Al-Rayyan ou para o Al Sadd, mas para o organograma do futebol do Qatar, porque no final das contas todo mundo melhora e todo mundo aprende destes jogadores.

- Como você enxerga a infraestrutura do futebol do Qatar hoje, a um pouco mais de um ano da Copa do Mundo, comparado a quando você chegou como jogador ao país?